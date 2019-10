Wiebke Wollek

Hennigsdorf Sie lauschten und nickten zustimmend, denn die Werke von Theodor Fontane kennen sie schon seit ihrer Jugend. Die Mitglieder der Volkssolidarität und weitere interessierte Zuhörer genossen die Erzählungen der Autorin Christine von Brühl, die am Donnerstagnachmittag in Hennigsdorf zu Gast war.

Der Andrang war so groß, dass noch weitere Stühle geholt wurden. "Nur wenige historische Werke sind derart von weiblichen Figuren geprägt wie die Theodor Fontanes", erklärte die Schriftstellerin. Doch woher bezog er seine Informationen über das weibliche Geschlecht? Dieser Frage geht Christine von Brühl in ihrem Buch "Gerade dadurch sind sie mir lieb. Theodor Fontanes Frauen" nach, welches pünktlich zum großen Fontane-Jubiläum – der Geburtstag des Schriftstellers jährt sich zum 200. Mal – im Aufbau-Verlag veröffentlicht wurde. Gisela Damm von der Volkssolidarität und Katja Wolf, Leiterin der Stadtbibliothek, hatten Anfang des Jahres die Idee, die Schriftstellerin nach Hennigsdorf einzuladen. Als besondere Leckerei wurden an diesem Nachmittag Fontane-Törtchen des Bäckermeisters Plentz serviert. "Die sind wirklich köstlich", stellte Christine von Brühl fest. Das Publikum nahm sie als überaus interessiert wahr. "Mir hat es sehr gut gefallen, schon als Kind habe ich John Maynard gelesen", erinnert sich Irmgard Fuhrmann lächelnd. "Es war sehr spannend, die Hintergründe zu Effi Briest zu erfahren", erzählt Katja Wolf. "Vieles wusste ich noch nicht." Gerne würde sie die Autorin im kommenden Jahr noch einmal nach Hennigsdorf einladen.

Für Christine von Brühl ist das Fontane-Jahr auch im Herbst noch lange nicht vorbei. Demnächst liest sie in Dresden und in Mühlberg an der Elbe. "Dort ist Fontanes jüngste Schwester Elisabeth geboren", weiß die Autorin.