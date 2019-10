Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Auch 2020 wird es das Stadtfest FinE geben. Mit einem ähnlichen Profil wie in diesem Jahr. Bei im Wesentlichen unverändertem Festgelände und mit Gratis-Eintritt. Aber mit mehr Sitzmöglichkeiten sowie Sonnenschutz. Offen ist allein die Frage, ob die Party auf den Freitagabend ausgedehnt wird. Was freilich Auswirkungen aufs Budget hätte. Dies ist die Quintessenz der Schlussfolgerungen, die die Rathausspitze aus der Umfrage 2019 zieht. Präsentiert am Mittwochabend auf der Sitzung des Kulturausschusses.

Zuvor hatten Marcel Holick und Alexander Herrath, Projektleiter beim Meinungsforschungsinstitut forsa, die 2019 erfolgte Umfrage ausgewertet. Die Ergebnisse waren, nach der zum Teil massiven Kritik an FinE in den vergangenen Jahren, mit Spannung erwartet worden. Und sie überraschten offensichtlich.

Die forsa-Mitarbeiter haben am 15. Juni insgesamt 455 Interviews auf dem Fest geführt. Davon hätten 90 Prozent die Veranstaltung als "sehr gut" und "eher gut" eingeschätzt. Laut forsa ein "sehr hoher Zufriedenheitsgrad". Anklang fanden vor allem die Angebote für Kinder, das Programm auf dem Kirchenhang, die Vielfalt im Programm sowie die Jugendbühne. Weniger gut gefallen haben u. a. die Musikauswahl, die Angebote der Händler sowie die Öffnungszeiten. Als Mängel bzw. Defizite seien von den Befragten benannt worden: Parkmöglichkeiten, WC-Angebot sowie Sitzmöglichkeiten.

Ein klares Votum gibt es laut forsa zur Häufigkeit. 93 Prozent der Interviewten wünschen sich das Fest jährlich. Lediglich sechs Prozent sprachen sich für einen zweijährlichen Rhythmus aus. Gespalten sind die Besucher indes bei Dauer und Eintritt. 45 Prozent der Befragten favorisieren eine Erweiterung des Festes auf Freitag, vor allem bei der Jugend sei dieser Wunsch stark ausgeprägt. Unentschieden geht die Frage nach der Erhebung eines Eintrittspreises aus: 48 zu 48 Prozent. Nach Verbesserungsvorschlägen gefragt, wurden vor allem genannt: mehr Park- und Sitzmöglichkeiten, Sonnenschutz, WC, Feuerwerk (von den jüngeren Gästen).

Aufgrund der Ergebnisse zieht forsa insgesamt ein positives Ergebnis, mit Bedarf für "punktuelle Verbesserungen". Und das Institut gibt Empfehlungen. Dazu gehören etwa im Bereich der Gastronomie eine größere Vielfalt sowie die Einführung eines einheitlichen Becherpfands. Terminüberschneidungen (etwa mit dem Hussitenfest oder der Landpartie) sollten unbedingt vermieden werden. Das Profil ist weiter zu schärfen und zielgruppengenauer auszurichten.

Viktor Jede (Bündnis Eberswalde) befand: "Mir hat das Fest in diesem Jahr gut gefallen." Das Angebot für Teenies sei allerdings auszubauen. Irene Kersten (Linke) mahnte eine Abstimmung mit Bernau zu den Terminen an.

Etliche Vorschläge umgesetzt

Thomas Stegemann (SPD/BFE) erklärte: "Wir haben das Fest zuletzt ja immer recht kritisch gesehen ... Viele unserer Vorschläge wurden inzwischen umgesetzt." Die Ausgabe 2019 sei als "gelungen" einzuschätzen. FinE habe eine "deutliche Aufwertung" erfahren. "Dies ist der richtige Weg." Frank Neumann (sachkundiger Einwohner) sprach sich sogleich gegen ein Feuerwerk aus. Eberswalde sollte "durch Verzicht vorangehen".

Dietmar Ortel (CDU) hielt indes dagegen: "Ich finde die Einschätzung weich gespült." Um besser zu werden, dazu brauche es Kritik. Frank Banaskiewicz (FDP/BFB) bezeichnete die Auswertung zwar als "gewinnbringend". Gleichzeitig monierte er: "Das ist nicht die Umfrage, die wir wollten." Jene Eberswalder, die dem Fest fernblieben, seien eben nicht erreicht worden.

Die Form der Interviews sei ein anerkanntes Verfahren in der Soziologie. Dies gelte ebenso für die Antwortkategorien, wie Holick und Herrath von forsa bestätigten. Letzte positive Nachricht: Das Budget 2019 (90 000 Euro) wurde eingehalten.