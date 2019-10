© Foto: Theater am Rand

MOZ

Oderaue (MOZ) Das Stück hat den Stoff zum Klassiker: Zum 200. Geburtstag von Theodor Fontane inszeniert Regisseur Christian Schmidt im Theater am Rand "Gier", nach Fontanes bekannter Kriminalnovelle "Unterm Birnbaum". Schauplatz sind die Ortschaften Letschin und Neulewin im Oderbruch, wo zu Fontanes Zeiten tatsächlich ein Mordfall verhandelt wurde. Die Kernfragen sind jedoch brandaktuell: Wie stark bestimmen Geld und Besitz – oder Armut und Schulden – den gesellschaftlichen Wert eines Menschen? Und: Wie verzerren Lügen, Halbwahrheiten und Fake-News die Wirklichkeit? Auch von der Machart ist das Stück aktuell: Nur zwei Schauspieler spielen eine ganze Dorfgemeinschaft, über großflächige Videoaufnahmen kommen die Originalschauplätze der Novelle mit auf die Bühne. Es spielen: Catherine Stoyan und Pascal Lalo. Das Stück ist am 20. Oktober auch bei den Kleistfesttagen in Frankfurt (Oder) eingeladen.

Lesung zu Holger Biege

"Sagte mal ein Dichter" ist wohl das bekannteste Lied Holger Bieges. Dessen Amiga-Alben "Wenn der Abend kommt" und "Circulus" gehören zum Besten der DDR-Popgeschichte. Doch der Pianist, Sänger, und Komponist scheiterte an der Zensur und ging in den Westen – wo er bald vor dem kompromisslosen Kommerz des Musikmarktes resignierte. Nach dem Mauerfall folgte dann das triumphale Comeback im Osten, bis Holger Biege 2018 mit 65 Jahren starb.

Der Autor und Musikjournalist Wolfgang Martin liest aus seinem Buch "Sagte mal ein Dichter" über das Leben seines Freundes Holger Biege. Gerd Christian Biege (u.a. "Fritzens Dampferband") singt dazu Lieder seines verstorbenen Bruders.

"Gier": Freitag (11. 10.), 17 Uhr, Sonnabend (12. 10.), 15 und 19.30 Uhr. "Sagte mal ein Dichter": Sonntag (13. 10.), 16 Uhr.Beides Theater am Rand, Zollbrücke 16, Oderaue, Tel. 033457 66521