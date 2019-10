Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Das letzte Wort hat zwar die Stadtverordnetenversammlung auf ihrer Tagung am 24. Oktober. Doch die Signale sind gestellt. Sie stehen auf grün und damit auf Kauf. Die Stadt soll das Grundstück Altenhofer Straße 2 erwerben, das von Bauhaus-Gründer Walter Gropius entworfene Kupferhaus "Sorgenfrei". So der Wille der Fraktionen B90/Grüne, FDP/Bürgerfraktion Barnim und CDU. Deren gemeinsamer Antrag fand im Bau- und Kulturausschuss diese Woche klar die Mehrheit. Und weitere Fraktionen kündigten an, das Begehren als Miteinreicher zu unterstützen. Womit ein positives Votum im Parlament fast schon als sicher gilt.

Ansinnen der Initiatoren ist es, das kleine unter Denkmalschutz stehende Eigenheim aus dem Jahr 1932 zu retten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Nach dem Erwerb soll die Stadt mit dem Verein "Finower Wasserturm und sein Umfeld" einen Pachtvertrag schließen. Der wiederum soll ein Sanierungs- und Nutzungskonzept erarbeiten.

Baudezernentin Anne Fellner hatte versichert, dass das Rathaus das Anliegen "grundsätzlich unterstützt" und befürworte. Es müsse allerdings klar sein, dass die Verwaltung keine Kapazitäten für die Sanierung habe, vor allem keine personellen. Priorität für die Rathausspitze habe jetzt und in den kommenden Jahren der Ausbau der sozialen Infrastruktur. Deshalb sei nur zu begrüßen, dass sich der Wasserturm-Verein engagiert und Verantwortung übernehmen wolle.