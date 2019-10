Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mehr als 80 Unternehmen, die Möglichkeit, selber etwas auszuprobieren und ausreichend Ausstellungsfläche: "Die Woche der beruflichen Chancen", die bisher vor allem eine Ausbildungsmesse war, geht neue Wege. In diesem Jahr findet sie an einem neuen Ort und mit einem erweiterten Konzept statt.

Es ist eine traditionsreiche Veranstaltungsreihe, die es in Eisenhüttenstadt nun schon viele Jahre gibt. Die "Woche der beruflichen Chancen" soll vor allem Jugendliche unterstützen, einen geeigneten Ausbildungsplatz zu finden und bietet Unternehmen der Region die Möglichkeit, sich den Jugendlichen zu präsentieren und mit potentiellen Bewerbern direkt ins Gespräch zu kommen. Zentral war immer eine Ausbildungsmesse. Auch in diesem Jahr ist im Rahmen der Veranstaltungsreihe, die vom 15. bis 21. November geht, eine Messe vorgesehen, aber mit anderen Akzenten. Am 16. November werden sich von 10 bis 16 Uhr unter dem Titel "Startzeit: Ausbildung – Beruf – Karriere" mehr als 80 Unternehmen aus Ostbrandenburg im Trainingszentrum des Qualifizierungs-Zentrums der Wirtschaft (QCW) präsentieren. "Das große Ziel ist es, der Bevölkerung zu zeigen, wie gut wie hier von den Unternehmen her aufgestellt sind", sagt Christina Chvosta vom Bereich Wirtschaftsmanagement der Stadt, die von Seiten der Verwaltung in die Vorbereitung mit eingebunden ist. Mit der neuen Überschrift "Startzeit" wolle man ein Signal setzen. "Es soll nicht nur ein Start für junge Leute in eine neue berufliche Ausbildung sein, sondern auch für alle, die sich berufliche verändern oder neu orientieren wollen", erklärt Christina Chvosta.

Dabei soll auch die breite berufliche Vielfalt gezeigt werden. Bei den Ausstellern haben sich die Organisatoren deshalb auch nicht nur auf den Bereich des Regionalen Wachstumskerns Eisenhüttenstadt/Frankfurt beschränkt, sondern ganz Ostbrandenburg mit berücksichtigt. Und es geht auch nicht nur um große Firmen, die schon gut bekannt sind. "Es gibt auch kleinere Unternehmen, die weltweit agieren", sagt Christina Chvosta.

Mitmachen erwünscht

Ein weiterer Ansatz an dem Tag wird die Wirtschaft zum Anfassen sein. Es wird Mitmachaktionen geben, wo man ausprobieren kann, was in Unternehmen praktisch passiert.

Gerahmt wird diese Messe von Veranstaltungen, so etwa am 18. November von der Berufsorientierungs-Tournee sowie am 20. und 21. November von Vorträgen, die sich an kleine und mittelständische Unternehmen richtet. Zum einen steht die Gesundheitsbranche im Mittelpunkt und da die Frage, wie Fachkräfte gewonnen werden können. Am 21. November wird es einen Workshop geben unter dem Titel "Fachkräftegewinnung ist wie Goldsuche: Fündig werden und reich bleiben."

Informationen gibt es unter anderem auf der Homepage der Stadt. Auch auf Bussen ist inzwischen Werbung zu sehen. Es wurde auch speziell die Homepage www.start-zeit.de entwickelt, die online ist.