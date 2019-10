Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) An der Autobahnanschlussstelle Rüdersdorf ist am Mittwochabend kurz vor 18 Uhr ein Pkw in Brand geraten.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Vogelsdorf waren wenig später vor Ort, konnten aber nicht verhindern, dass der Wagen, ein BMW, komplett ausbrannte. Die drei Insassen blieben unverletzt, hatten das Auto selbstständig verlassen. Das Wrack wurde mit Schaum unter Atemschutz gelöscht. Die Auffahrt auf die Autobahn in Richtung Hellersdorf war für die Löscharbeiten gesperrt. Über die Ursache des Feuers ist bislang nichts bekannt.