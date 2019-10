MOZ

Biesenthal (MOZ) Bei der Pilzsuche geriet am Mittwoch ein Ehepaar in Bedrängnis. Die beiden Partner waren gegen Mittag in den Wälder zwischen Biesenthal und Sophienstädt unterwegs, als der 76-jährige Mann stürzte und sich dabei verletzte. Zu dem Zeitpunkt war seine Frau jedoch nicht mehr in Sicht- oder Hörweite. Da der Senior nicht mehr alleine aufstehen konnte, zückte er sein Handy und rief kurzerhand seine Frau an. Zusammen mit herbeigerufenen Polizisten fand sie den 76-Jährigen. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.