Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Polizei hat eine Serie von Einbrüchen in Autohäuser in Frankfurt und Eisenhüttenstadt beendet und die Täter ermittelt. Es handelt sich um ein Quartett 19-Jähriger aus Frankfurt und Seelow. Es konnte durch intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt sowie durch Fahnder von Landes-, Bundes- und Bereitschaftspolizei dingfest gemacht werden.

In der Nacht zum 24. September war erneut in ein Autohaus eingebrochen worden, ein Pkw Fiat sowie ein VW Golf wurden gestohlen. Der Golf wurde bei Lossow in einen Unfall verwickelt und danach von den Tätern in Frankfurt in die Oder versenkt. Mit dem Fiat wurden Tankbetrügereien begangen. Er wurde als Fluchtauto nach dem Diebstahl von Autokennzeichen genutzt.

Am frühen Morgen des 26. September kehrten die Täter erneut in dasselbe Autohaus zurück und stahlen einen weiteren Fiat 500. Kurz darauf entdeckte eine Funkwagenbesatzung selbigen in der Fürstenwalder Straße. Inzwischen waren falsche Kennzeichen angebracht worden. Sie gehörten an einen Skoda.

Die beiden Insassen des Fiat wurden vorläufig festgenommen. Bei ihnen handelte es sich um eine 19-jährige Frankfurterin und einen gleichaltrigen Seelower. Beide waren bereits polizeilich einschlägig bekannt. Sie hatten gewaltsam versucht, zu fliehen und dabei den Funkwagen beschädigt. Das Duo bekam Handfesseln angelegt. Ermittlungen ergaben, dass der Mann auch für den Diebstahl des Golf verantwortlich ist, der in der Oder landete. Gegen ihn erließ die Staatsanwaltschaft Frankfurt Haftbefehl. Die Mittäterin wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Keiner hat eine Fahrerlaubnis

Die Ermittlungen führten zu zwei weiteren Mittätern: Der gleichaltrige Bruder des 19-jährigen Seelowers, der ebenfalls bereits polizeibekannt ist, wurde am 29. September im Landkreis Barnim vorläufig festgenommen. Er war mit dem gestohlenen Fiat unterwegs. Gegen ihn ordnete das Amtsgericht Bernau U-Haft an. Im Fiat saß erneut die 19-jährige Frankfurterin. Auch sie muss sich vor Gericht verantworten.

Als vierter Täter wurde ein ebenfalls 19-jähriger Frankfurter am 8. Oktober an seinem Wohnsitz festgenommen. Dem Quartett werden fünf Einbrüche in Frankfurter Autohäuser zur Last gelegt. Hinzu kommt ein Einbruch in ein Autohaus in Eisenhüttenstadt. Auch drei Tankbetrügereien in Frankfurt und Nauen sowie vier Kennzeichendiebstähle und eine Unfallflucht gehen auf ihr Konto. Alle Vier sind nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, die Autos waren nicht versichert.