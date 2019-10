MOZ

Bernau (MOZ) Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei am Mittwoch über einen Renault Transporter, der bereits zwei Unfälle verursacht habe. Bei einem Halt in der Brauerstraße nahmen Polizisten den Fahrer genauer in Augenschein und fanden schnell den Grund für seine turbulente Fahrweise. Der 46-Jährige hatte offenbar getrunken. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 2,1 Promille. Es folgte eine Blutentnahme, zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.