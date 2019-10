Sabine Rakitin

Ahrensfelde (MOZ) Die sechsjährige Jette ist stolze Erstklässlerin. In den ersten Wochen nach dem Schulanfang wird sie von ihrer Mutter jeden Tag zur Bushaltestelle am Ahrensfelder Friedhof gebracht. Dort steigt das Mädchen dann in den Schulbus, der sie zur Grundschule nach Blumberg fährt. "Anfangs war unsere Jette noch ganz unsicher", erzählt Vater Sebastian Neumann. "Doch zum Glück war sie meist nicht allein unterwegs", und mit der Zeit wurde die Sechsjährige sicherer. Die Eltern freuten sich über die wachsende Selbstständigkeit ihrer Tochter. Doch am Morgen des 30. September fährt der Schulbus ohne Jette und drei weitere Kinder los. "Der Busfahrer lies die vier kleinen Kinder einfach in Ahrensfelde stehen – mit der Begründung, dass der Bus voll ist!", schildert der Vater empört das Geschehen.

Auf die Beschwerde der Eltern bei der Barnimer Busgesellschaft (BBG) erhält die Familie noch am selben Tag Antwort. "Dass Sie sich geärgert haben, können wir durchaus verstehen. Es tut uns leid, dass es dazu gekommen ist. Dafür möchten wir uns in aller Form bei Ihnen entschuldigen", antwortet ein Mitarbeiter des Kreisunternehmens.

Man sei der Beschwerde "zuverlässig" nachgegangen. Vom zuständigen Einsatzleiter habe man erfahren, dass zu dieser Zeit Schulanfang sei und der Bus an seine Kapazitäten gelangt war. "Aus Sicherheitsgründen konnte dieser Bus keine weiteren Fahrgäste aufnehmen", stellt die BBG klar. Sodann folgt eine lange Erklärung darüber, dass der Landkreis Träger des öffentlichen Nahverkehrs ist und die BDG beauftragt habe. Die finanziellen Mittel, die er dafür zur Verfügung stelle, setze allerdings "enge Grenzen bei der Fahrplangestaltung sowie beim Einsatz von Linienbussen in Spitzenzeiten".

Die BBG habe mit dem Landkreis Verträge über die zu erbringenden Verkehrsleistungen. In diesen Verträgen sei der Einsatz der Busse sowie das Volumen, also die Fahrplankilometer pro Jahr und die Vergütung je geleisteten Fahrplankilometer geregelt. "Die konkrete Gestaltung der Fahrpläne, die Linienführung und das Fahrplanangebot wird durch den jeweilige Aufgabenträger entschieden. Was auch verständlich ist, dend die Landkreise finanzieren die Leistungen", heißt es in der Antwort der Busgesellschaft weiter. "Wenn Sie also mit dem Verkehrsangebot nicht zufrieden sind, müssen Sie Ihre Forderungen und Wünsche an den jeweiligen Aufgabenträger richten."

Eine Antwort nach Schema F

Immerhin kommt der Schreiber selbst zu dem Schluss: "Sicher ist Ihnen nun mit meiner Erklärung nicht geholfen, ich hoffe jedoch, dass Sie nun auch unsere Rolle besser verstehen können" heißt es abschließend. Und: "Wir sind stolz darauf, mit Ihnen als Fahrgast rechnen zu dürfen. Gern sind wir für Sie da und wünschen Ihnen allzeit Gute Fahrt!"

Was wie ein automatisiertes Antwortschreiben klingt, ist auch eines, wie Alexander Greiffenberg, Verkehrsleiter bei der Barnimer Busgesellschaft, auf Nachfrage der MOZ bestätigt. Er habe sich bei den Eltern von Jette dafür entschuldigt, sagt das Mitglied der Geschäftsführung.

Auf der Buslinie 901, um die es gehe, gebe es im Moment "massive Probleme", räumt Greiffenberg ein. Diese seien den Bauarbeiten in Lindenberg sowie dem Dauerstau auf der B 158 geschuldet. "Unsere Busse nach Blumberg haben 20 bis 25 Minuten Verspätung", erklärt er. Deshalb würden nicht alle Busse an jeder Haltestelle stoppen. Insgesamt sei die Linie aber auch "sehr stark nachgefragt". Morgens seien auf der Strecke fünf Gelenkzüge und zwei Zwölf-Meter-Wagen eingesetzt. Außerdem habe die BDG auch noch zwei zusätzliche Busse geordert, die die Schüler zum Unterrichtsbeginn um 8.20 Uhr zum Docemus-Campus bringe. "Es wäre auch an diesem 30. September noch ein Bus gekommen. Doch das können so junge Schüler natürlich nicht wissen", ist Greiffenberg klar.

Eine Digitalanzeige mit den Bus-Abfahrtzeiten an jeder Haltestelle zu installieren, sei zu aufwendig und zu teuer. "Was uns wirklich allen helfen würde – Kindern, Eltern und der BDG – ist, die Schulbusbegleiter, die es vor Jahren bereits gab, wieder ins Leben zu rufen", ist er überzeugt. Die Kreisverkehrswacht würde das sogar übernehmen, doch noch ist nicht geklärt, wer die Aufwandsentschädigungen übernimmt, sagt Greiffenberg.