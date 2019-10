Joachim Eggers

Fürstenwalde (MOZ) Noch dieses Jahr sollen im Parkring zwei kleine Regenmulden angelegt werden. Es sollen die ersten Schritte sein, um die Überflutung der Straße bei Starkregen vor einzelnen Grundstücken in den Griff zu bekommen.

"Wir müssen gucken, ob das reicht", sagt Christfried Tschepe, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, der die Lösung am Dienstagabend im Trebuser Ortsbeirat präsentierte. Dabei stieß er auf viel Gegenwind. Mehrere Anwohner hätten jeglichen Eingriff in die – kommunalen – Flächen vor ihren Grundstücken abgelehnt. Das sind Grünstreifen, die Anwohner zum Teil mit Rasengittersteinen oder anderem Material befestigt haben.

Ein Anwohner, der mit dem Vorgehen der Stadt überhaupt nicht einverstanden ist, ist Manfred Lauersdorf. Den Handlungsbedarf stellt er überhaupt nicht in Abrede: "Bei Starkregen brauchen die Gummistiefel, um aufs Grundstück zu kommen", sagt er über die leidgeplagten Nachbarn, die am Ende der Gefällestrecke wohnen. Den Vorschlag der Stadt, entlang der Strecke, also von den Häusern 12 bis 4 im Parkring, Mulden anzulegen, nannte er in einem Schreiben an die Stadt unzureichend: Das Aufnahmevolumen sei zu gering.

Lauersdorf ärgert, dass er keine qualifizierte Antwort bekommen habe. Wie eine grundlegende Lösung aussehen könnte, hat vor einem Jahr ein Planungsbüro ausgearbeitet. Das Problem ist das Geld: Benötigt würde eine sechsstellige Summe.