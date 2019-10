Monika Rassek

Pfaffendorf (MOZ) Im Pfaffendorf knattert die Regenbogenfahne im Wind. Je nach Laune der Natur vom Regen gepeitscht oder von der Sonne angelächelt. Ähnlich dem Wechselbad der öffentlichen Meinung, welcher Schwule, Lesben und Transgender ausgesetzt sind.

Am Freitag, 10. Oktober, ist "Coming Out Day", der Tag, an dem weltweit dazu aufgerufen wird, sich zu seiner Neigung zu bekennen, freiwillig. Die Regenbogenfahne gilt seit den 70er Jahren als schwul-lesbisches Symbol. Darüber hinaus steht die Fahne für Aufbruch, Veränderung und Frieden, genauso wie für Toleranz und Akzeptanz sowie der Vielfältigkeit von Lebensformen. Und auch für das Vertrauen in die Zukunft, welches heute oft eine gehörige Portion Mut erfordert.