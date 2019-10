Meisterin am Werk: Die professionelle Puppenbauerin Anke Lenz hilft bei der Kostümierung einer Vogel-Handpuppe. © Foto: Katharina Schmidt

Katharina Schmidt

Schwedt Ein stechender Geruch füllt die Luft des Schwedter Stadtmuseums. Im ersten Obergeschoss wird geklebt. Zehn Kinder und Jugendliche schmücken die Köpfe und Hälse ihrer ersten selbstgebastelten Handpuppen mit Federn und bunten Stoffen. Sie sind Teilnehmer eines Puppenbauworkshops im Rahmen der Projektwoche "Hinter den Kulissen" – eine Kooperation des Stadtmuseums und der Uckermärkischen Bühnen Schwedt. "Wir möchten zeigen, welch großer Apparat eigentlich hinter einer Aufführung mit 15 Schauspielern steckt", erklärt Anke Grodon, Mitarbeiterin des Stadtmuseums. So durften die Kids am Anfang der Woche den ehemaligen Ubs.-Intendanten Reinhard Simon interviewen und die Chefdramaturgin Sandra Zabelt ausfragen. Ein weiteres Highlight der Projektwoche war das Eintauchen in die Geheimnisse der Maskenbildnerei.

Gruselige Clowns

Da Puppen aus der Bühnenwelt nicht wegzudenken sind, wird der Bühnennachwuchs nun in deren Herstellung eingeführt. Die Bastler sind dabei umringt von den aufgehängten Marionetten aus der Privatsammlung von Reinhard Simon, der diese für eine Sonderausstellung zur Verfügung gestellt hat.

Allerdings sind die teuren Stücke für die Kids zu zahm. Gleich drei der jungen Teilnehmer ließen sich vom Horror-Clown Pennywise aus der Stephen King-Verfilmung "Es" inspirieren. "Dreimal habe ich den Film schon im Kino gesehen", gibt Josephine Wolter (11) zum Besten, während sie den zweigeteilten Kopf aus Katze und Gruselclown bemalt. Camillo Mentag (12) hat auf den Batman-Bösewicht Joker umgeschwenkt, derzeit auch im Kino zu sehen und nicht minder furchteinflößend. Für die klassische Variante des mordlustigen "Es"-Monsters hat sich Finn Lauter (11) entschieden. "Meine Karriere fängt gerade an", verkündet er mit strahlenden Augen. Gerade hat ihn das Schwedter Kinder- und Jugendtheater "Stolperdraht" engagiert. Nach der Schule möchte der Nachwuchsschauspieler an der Stage School in Hamburg studieren und als Theaterschauspieler richtig groß rauskommen. Der Theaterworkshop kommt ihm also mehr als gelegen.

Die am Nebentisch sitzende Pauline Kögel (12) antwortet auf die Frage, wen oder was ihr modelliertes Reptilienwesen darstellt, grinsend: "Meine Schwester!". Betreut wird der Workshop von der professionellen Puppenbauerin Anke Lenz. Geschäftig rotiert sie zwischen den zwei Tischen. Hilft bei der Feinmodellierung, unterstützt bei der Pennywise-Kriegsbemalung und macht Kostümvorschläge.

Liebevolle Handarbeit

Die Berliner Gewandmeisterin eignete sich ihr Handwerk autodidaktisch an und stellt Puppen für Theater in Frankfurt (Oder), Berlin und Konstanz her. "Mit mir bekommt man alles", erzählt Lenz. Vom Bühnenbild über Kostüm bis zu den Akteuren selbst kann die 53-Jährige alles fürs Puppentheater produzieren.

Die Köpfe der Handpuppen werden aus einer speziellen Kunststoffmasse, genannt FIMO, modelliert und kommen zum Schnelltrocknen in die Mikrowelle. Als Hals dient ein Plastik-Sektkorken, in dessen Öffnung die Finger stecken. Drumherum kleben die Bastler unter anderem samtene Stoffe und verzieren diese mit Federn und Perlen.

Wie sie ihren Werken Leben einhauchen, lernen die jungen Teilnehmer am Freitag von der Puppenspielerin Sabine Klaus. Was dabei herauskam, kann am Samstag, 12. Oktober, um 15 Uhr im Stadtmuseum bestaunt werden. Vielleicht wird ja schon ein eigenes kleines Theaterstück zu sehen sein.