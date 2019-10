Jörn Tornow

Beeskow (MOZ) Die Bauarbeiten am Neubaugebiet Südwald schreiten voran. Derzeit verlegen Mitarbeiter der Beeskower Baufirma Kurylyszyn die Granitborde der künftigen Straße.

Zuvor wurden Rohre für Trink- und Abwasser eingebaut. Baustart für die Erschließung des neuen Wohngebiets an der Lübbener Chaussee war April diesen Jahres. Von den 36 ausgewiesenen Bauparzellen für Einfamilienhäuser sind die meisten bereits vergeben. Es gibt großen Bedarf an Bauland in der Kreisstadt. Ein weiteres Neubaugebiet entsteht derzeit an der Bahrensdorfer Straße.