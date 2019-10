Jürgen Kern

Gramzow Am Sonntag steht bei den Fußballerinnen das Viertelfinale des Kreispokals an. Dabei kommt es zur Neuauflage des letztjährigen Endspiels. Der VfB Gramzow empfängt den Pokalverteidiger City Schwedt. Gespielt wird aber auf Grund der Straßensperrung in Lützlow. Ins Viertelfinale hat es auch der Neuling Schönower SV geschafft, der sich gegen den DSV Vietmannsdorf beweisen muss. Der VfL Vierraden spielt gegen Crussow und Tantow muss zur SpG Göritz/Schmölln.

Ein Blick in die Zukunft offenbart, dass für die Saison 2020/21 erneut Zuwachs in der Frauenkreisliga zu erwarten ist. Vor einer prima Kulisse wurden die Frauen des LSV Zichow bei ihrer Premiere im Testspiel gegen die SG Crussow gefeiert (2:3).

Aufwind in der Frauen-Kreisliga

Der Frauenfußball hat in der Uckermark seit letzter Saison einen kontinuierlichen Aufschwung genommen. Zwei Neulinge feierten im letzten Jahr ihren Einstand (DSV Vietmannsdorf, Rot-Weiß Prenzlau). Sie waren froh über jedes Pünktchen und sind dabeigeblieben. In dieser Saison sind es mit der SpG Göritz/Schmölln und dem Schönower SV zwei weitere Vereine, die nun zum Neuner-Klassement gehören. Beide Teams haben schon Punkte eingefahren. Mit dem LSV Zichow steht nun ein weiteres Team in den Startlöchern.

In der Kreisliga gibt es noch große Leistungsunterschiede. Vorjahresmeister VfB Gramzow und City Schwedt bestimmen nach wie vor das Niveau.