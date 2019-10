Udo Plate

Wriezen (MOZ) Gab es zum Saisonstart für die Drittliga-Volleyballer des TKC Wriezen beim TSV Spandau nach einer umkämpften Partie noch eine knappe 2:3-Auftaktschlappe, verlief die Heimpremiere umso vielversprechender. Die Wriezener landeten in überzeugender Manier einen glatten 3:1-Erfolg gegen Aufsteiger VFK Südwest Berlin. Am Sonnabend steht am dritten Spieltag die nächste Heimvorstellung in der Gymnasiumhalle Am Schützenplatz an. Die durchaus ambitioniert daherkommenden Gastgeber um Übungsleiter Tom Schwenk erwarten um 19.30 Uhr mit der neuen Spielgemeinschaft VG Halstenbek-Pinneberg das derzeitige Schlusslicht.

Die Norddeutschen aus der Peripherie Hamburgs versemmelten indes den Saisonstart komplett. Der glatten 0:3-Niederlage bei Preußen Berlin folgte im Nordderby vor heimischer Kulisse gegen den Eimsbütteler SV nochmals eine klare 0:3-Pleite. Dementsprechend zieren die Schützlinge von Trainer Sven Klieme das Tabellenende und dürften in Wriezen nichts unversucht lassen, um nicht frühzeitig der Musik hinterherzulaufen. Es gibt für das TKC-Ensemble also keinen Grund, den Kontrahenten auf die leichte Schulter zu nehmen.