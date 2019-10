Achim Wendland

Schwedt In Schwedt fand der zweite Durchgang der Athletikliga im Gewichtheben für Kinder statt. Von Motor Eberswalde nahmen fünf Sportler teil. Der Wettkampf bestand aus klassischen Reißen und Stoßen, aus einem allgemeinen leichtathletischen Teil, dem Lauftest, Kugelschocken und Schlussweitsprung, sowie aus einer Kraftübung, dem Klimmzug, und einer turnerischen Übung (Handstand und Rad).

In der Alterskategorie Kinder A (elf und zwölf Jahre) ging nur ein Eberswalder Athlet an den Start. Pavel Engel überzeugte nach langer Wettkampfpause vor allem im Reißen und im Stoßen. Hier gelangen ihm sechs gültige Versuche. Mit 13 kg im Reißen und 14 kg im Stoßen und einer Zweikampfleistung von 27 kg hob Pavel persönliche Bestleistung. Obwohl er danach wertvolle Punkte im Klimmziehen verlor, absolvierte er seine athletischen Übungen mit guten Ergebnissen, sodass am Ende mit 368 Punkten der dritte Platz erreicht wurde.

Qualifikation für DM geschafft

Bei den Schülerinnen (13 bis 15 Jahre) ging Alexandra Engel an die Hantel. Sie überzeugte in den klassischen Disziplinen. Im Reißen hob sie 35 kg und im Stoßen 38 kg. Der athletische Teil wurde bravourös gemeistert. In der Endabrechnung kam Alexandra mit einer Zweikampfleistung von 73 kg und 443 Punkten ebenfalls auf Platz eins. Mit dieser Leistung hat sich Alexandra für die Deutschen Meisterschaften in Ingolstadt qualifiziert.

Auch Kevin Toma, der in der Altersklasse Schüler (13 bis 15 Jahre) an den Start ging, überzeugte vor allem im Reißen und Stoßen. Hier gelangen ihm ebenfalls sechs gültige Versuche. Mit 24 kg im Reißen und 30 kg im Stoßen und einer Zweikampfleistung von 54 kg hob er ebenfalls persönliche Bestleistung. Im Klimmziehen verlor er wie sein Mannschaftskamerad Punkte, doch absolvierte er seine athletischen Übungen mit guten Ergebnissen, sodass es am Ende mit 348 Punkten für den ersten Platz reichte.

Die jüngsten Eberswalder waren Alexej Engel und Luan Bethke bei den Kinder B (neun und zehn Jahre). In dieser Altersklasse werden nur das klassische Reißen, Kraft- sowie athletische und turnerische Übungen verlangt. Am Ende erreichte Luan mit 257 Punkten den undankbaren vierten Platz. Alexej ging mit 272 Punkten mit der Bronzemedaille nach Hause.

Die Punktbesten dürfen nach der Auswertung Ende November zum Endkampf in Frankfurt antreten.