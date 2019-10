Matthias Braun

Frankfurt Nach dem 36:26-Heimerfolg gegen den Hannoverschen SC geht es für die Handball-Frauen des Frankfurter HC zu einem Drittliga-Auswärtsspiel wieder einmal über die Autobahn A 24 in Richtung Norden. Am Sonnabend um 18 Uhr sind die Schützlinge von Trainer Wolfgang Pötzsch in Hamburg beim SC Alstertal-Langenhorn zu Gast.

Die Gastgeberinnen sind mit einem 33:32-Sieg bei der Reserve des VfL Oldenburg gut in die Saison gestartet, unterlagen dann aber überraschend Aufsteiger MTV Heide 29:30. In der 2. Runde des DHB-Pokals lieferten die "SCALA Giants" den "Wildcats" des Zweitligisten SV Union Halle-Neustadt einen großen Kampf und zogen mit 25:27 nur knapp den Kürzeren. Besonders auf die variabel einsetzbare Rückraumschützin Lea-Marie Knop werden die Frankfurterinnen aufpassen müssen. Die 27-Jährige erzielte in den ersten beiden Ligaspielen bereits 16 Tore und traf auch gegen Halle acht Mal.

Pötzsch fordert Aggressivität

Wolfgang Pötzsch hat die Spiele der Norddeutschen im Videostudium analysiert. "Die Hamburgerinnen haben mehrere Spielerinnen mit individuellen Stärken. Da müssen wir uns insbesondere in der Abwehr gegenüber den letzten Spielen deutlich steigern", fordert der 71-Jährige mehr Aggressivität und aktives Heraustreten aus dem Deckungsverbund. "Wir müssen die Aktiveren sein. Stabilität in der Abwehr bringt Selbstvertrauen und dann läuft auch das Spiel nach vorn."

Rückraumwerferin Monika Odrowska sieht nach dem Heimsieg trotz Konzentrationsmängeln in der Schlussphase eine Steigerung. "Wir haben eine gute Mannschaftsleistung gezeigt. Darauf lässt sich aufbauen", sagt die 32-Jährige.

Das nächste Heimspiel des FHC findet dann am 19. Oktober um 20 Uhr gegen die HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen in der Brandenburg-Halle statt.