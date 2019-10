Hans Eberhard

Frankfurt Ein interessantes und vielleicht auch brisantes Frankfurt-Derby beginnt am Sonnabend um 11.30 Uhr. In der 2. Runde des Fußball-Kreispokals trifft der 1. FC Frankfurt II auf Blau-Weiss Markendorf. Die qualitativen Unterschiede zwischen dem Dritten der Kreisoberliga und dem Elften der Ost-Landesklasse dürften nicht so groß sein. Möglich, dass sich beide in der kommenden Saison wieder in der Landesklasse begegnen. "Wir wollen aufsteigen, müssen es aber nicht", sagt Klaus Herpel auch angesichts der wieder starken Konkurrenz. Der Trainer der Gastgeber kann bis auf Nils Dochow (Urlaub) seine volle Besetzung aufbieten und erwartet, dass sein Team an die zweite Halbzeit gegen Spitzenreiter Neuenhagen (2:2 nach 0:2) anknüpfen kann.

Spiel auf Augenhöhe erwartet

In einem sind sich die Trainer beider Mannschaften einig: Man freut sich auf das Derby, wenngleich der Fokus mehr auf die Meisterschaft gerichtet ist. Doch im Pokal könne man einiges mitnehmen, schließlich ist ja auch etwas Prestige dabei. "Man kennt sich untereinander sehr gut, und jeder möchte schon weiterkommen im Cup", sagt Blau-Weiss-Trainer Denny Danowski. Er sieht nach der Beobachtung der Neuenhagen-Partie die FCF-Reserve auf Augenhöhe, "das hat Landesklasse-Niveau". Am Sonnabend will er trotz Verletztenliste mit einem 16-Mann-Kader antreten, "hoffentlich auf dem Rasenplatz". Die ausgefallene Partie in Müncheberg verbindet er mit der Hoffnung, "dass uns das nicht aus dem Rhythmus gebracht hat".

Die einzigen Pflichtvergleiche der beiden fanden übrigens in der FCF-Abstiegssaison 2013/14 statt (3:4, 2:2). In den letzten Testspielen zwischen beiden hatte allerdings die "Zweite" die Nase vorn.

Den Reigen der Frankfurter Pokalspiele beschließt Union Booßen als 13. der Kreisoberliga ab 15 Uhr gegen den 15. der Landesklasse, den SV Woltersdorf.