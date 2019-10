Heike Kaden

Strausberg Vielschichtig unterwegs sind derzeit die Schwimmer des KSC Strausberg. Gleich bei zwei Schwimmwettbewerben gingen Akteure des KSC Strausberg an den Start. Während die jüngeren KSC-Schwimmerinnen und Schwimmer beim Pokalwettbewerb im Schwedter Aquarium ihre Bahnen im Becken zogen, sprangen die älteren KSC-Akteure beim internationalen Swim-Cup im Berliner Schwimm- und Sprunghalle im Europapark (SSE) ins Wasser. Und die jungenStrausberger präsentierten sich auf beiden Veranstaltungen in sehenswerter Verfassung.

In Schwedt feierte in erster Linie Lennard Linz (Jahrgang 2009) einen überaus gelungenen Auftritt. In sechs Wettbewerben konnte sich das KSC-Talent nach jedem Zielanschlag über eine persönliche Bestzeit freuen. Außerdem sicherte sich der Blondschopf die Silbermedaille über 100 Meter Lagen. Mit zusätzlichen fünf Bronzemedaillen entpuppte sich Lennard Linz als der erfolgreichste KSC-Schwimmer in der Oderstadt. Sandro Kurz (2008) steuerte über 50 Meter Brust ebenfalls mit persönlicher Bestmarke eine Bronzemedaille zum Gesamtresultat bei. Auch für Lois Räther, Willy Kraus und Kim Hahnefeld erwies sich Schwedt als schnelles Becken, schwamm das KSC-Trio zusätzlich zahlreiche neue Bestzeiten. Die Trainerinnen Mandy Kurz und Heike Kaden zeigten sich mit den Ergebnissen des Wettwettbewerbs durchaus zufrieden und sammelten zudem reichlich Ansatzpunkte für die anstehenden Trainingseinheiten.

In Berlin trafen die KSC-Schwimmer in einem imposanten Starterfeld mit mehr als 900 Sportlern aus Deutschland, Polen, Tschechien, Dänemark, Österreich, Schweiz und Australien an zwei Wettbewerbstagen auf namhafte Konkurrenz. Konstantin Bärs (Jahrgang 2008) zeigte einmal mehr seine Klasse. Mit 2:24,05 Minuten über 200 Meter Freistil setzte er sich an die Spitze der deutschen Schwimmer in seiner Altersklasse und sicherte sich die Goldmedaille.

Auch über 100 Meter Lagen, 100 Meter Schmetterling sowie 50 Meter Rücken gelang Konstantin Bär der Sprung auf das Siegerpodest. In einem großen Teilnehmerfeld von teilweise mehr als 70 Startern erschwamm sich der Blondschopf zusätzlich zwei Silber- und eine Bronzemedaille.

Bestmarken purzeln nur so

Als besonderer Höhepunkt erwiesen am Ende des Wettkampftages die Finals der 50 Meter Strecken. Neben Konstantin Bär erreichte auch Magnus Schönfeld (2007) über 50 Meter Rücken das Finale und schaffte dort einen tollen siebten Platz. Phil Friedebold, Piet Grambauer, Paul Kreft, Emma Borgwald, Erik Kutzmarski, Luzie Leo und Nele Moses verbesserten in der tollen Atmosphäre des SSE ihre persönlichen Bestzeiten teilweise gleich um mehrere Sekunden. So benötigte Luzie Leo über 200-Meter Brust zum ersten Mal deutlich weniger als drei Minuten. Erik Kutzmarski verbesserte desweiteren seine Bestzeit über 50 Meter Brust um fast zwei Sekunden auf 36,64 Sekunden, Phil Friedebold schwamm über 100 Meter Lagen sogar fast neun Sekunden schneller als seine bisherige Bestmarke.

Europameisterin gefordert

Ein weiteres Highlight des Wettbewerbs war eine 200 Meter Schmetterlingsstaffel gegen die dreifache Europameisterin Franziska Hentke. Die Teilnehmer der Staffel wurden unter allen Schwimmern ausgelost. Diese durchaus beachtlichen Auftritte der KSC-Schwimmer sind natürlich auch ein Verdienst der begleitenden Trainer Maximilian Karl und Felix Schulz.