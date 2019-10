Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Warum Mitte Dezember spielen, wenn nicht ein Termin im Oktober frei ist? Das hatten sich die Verantwortlichen des Fußball-Landesligisten FSV Dynamo Eisenhüttenstadt nach dem Ausscheiden aus dem Landespokal-Wettbewerb gefragt. Da der BSV Guben Nord ebenfalls an diesem Pokal-Wochenende nicht spielen muss, hatten beide Vereine schnell Einigkeit erzielt. Damit trifft der FSV Dynamo in einem vorgezogenen Punktspiel am Sonnabend auf das Schlusslicht BSV Guben Nord. Gespielt wird ab 15 Uhr in Breesen.

Das zurückliegende Aufeinandertreffen auf dem Sportplatz am Baumschulenweg im Dezember ist den meisten Beteiligten sicherlich in Erinnerung geblieben. Wenngleich nicht unbedingt in guter, denn beim 1:0 des Gastgebers hatte es einige Aufreger mit dem Schiedsrichter gegeben, die sogar eine Sportgerichtsverhandlung nach sich gezogen hatten.

Aderlass der Gäste zu groß

Auch echauffiert hatte sich der damalige Hauptsponsor Jens-Uwe Kellberg, der seinen lange zuvor angekündigten finanziellen Rückzug vor dieser Saison tatsächlich in die Tat umgesetzt hatte. Zwar blieben Spielertrainer Franz-Aaron Ullrich und mit ihm einige Weggefährten, doch den Aderlass hat der Verein bislang nicht kompensiert. Ein einziges Pünktchen ist in den sieben Partien herausgesprungen. Erfolgsverwöhnt sind jedoch auch die Gäste gerade nicht, die seit fünf Spielen auf einen Sieg warten. Der soll laut Trainer Dietmar Brauer möglichst am Sonnabend her, zumindest soll der Sechs-Punkte-Abstand zum Kontrahenten gewahrt werden. Allerdings sind die Voraussetzungen dafür nicht rosig. Von den Leistungsträgern fehlt Christian Wulff wegen einer Schulterverletzung bis Monatsende, Jan Kretschmann nach seinem Oberarmbruch mindestens dieses Jahr. Darüber hinaus ist Dietrich Lichtner beruflich verhindert.