Brandenburg an der Havel Gewerbe- und Wohnbauflächen bzw. -immobilien im Umland von Berlin und Potsdam sind in den vergangenen Jahren immer stärker nachgefragt. Auch Brandenburg an der Havel, als sogenannte Stadt im zweiten Ring, steht bei Projektentwicklern sowohl als Gewerbe- aber auch als Wohnstandort hoch im Kurs.

Diesen Trend will die Stadt nutzen und war durch die Fachgruppe Wirtschaftsförderung in der vergangenen Wochen erneut auf der Expo Real in München vertreten. Unter dem Motto "Zukunft Mal Sieben in der Hauptstadtregion" widmete sich die Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg (WFBB) gemeinsam mit den Mitgliedern des Städtekranzes, zu denen auch die Stadt Brandenburg an der Havel gehört, dem Thema und erörterte gemeinsam mit den Gästen am Messestand Berlin-Brandenburg im Rahmen einer Podiumsdiskussion die Chancen und Herausforderungen.

Eigens für die Messe haben die sieben Städte Brandenburg an der Havel, Neuruppin, Cottbus, Frankfurt/Oder, Luckenwalde, Jüterbog und Eberswalde auch eine gemeinsame Marketingbroschüre aufgelegt, in der die Nähe und gute Anbindung zu Berlin beworben und auf die individuellen Vorteile aufmerksam gemacht wird.

Dazu führten die Vertreter der städtischen Wirtschaftsförderung interessante und vielversprechende Gespräche mit potenziellen Projektentwicklern und Unternehmen. Sie widmeten sich unter anderem dem Thema Coworking, denn derartige Angebote sind bisher in der Stadt nur wenige vorhanden, bieten jedoch für die Zukunft neue Möglichkeiten in Bezug auf moderne Arbeitsformen und Potenziale für Existenzgründer. Daneben nutzten die Wirtschaftsförderinnen die einmalige Gelegenheit, mit Geschäftsführern und Eigentümern von Gewerbe- und Einzelhandelsimmobilien sowie im Stadtgebiet bereits tätigen Projektentwicklern und Expansionsteams über aktuelle Entwicklungen und Pläne ins Gespräch zu kommen.