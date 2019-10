Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Es ist nur eine von vielen Alternativen zu einer geplanten Entwicklungsmaßnahme im Stadtzentrum, die Pagode abzureißen und durch Häuser zu ersetzen (wir berichteten). Der große Widerhall in den sozialen Netzwerken auf die bloße Idee hin hat nun aber zu der Frage geführt, was die Stadt wirklich ausmacht. Viele Hohen Neuendorfer sind sport- und/oder kulturbegeistert, erklärtermaßen ist es eine bienenfreundliche Stadt. Aber das ist noch kein Alleinstellungsmerkmal.

Breit gefächertes Leitbild

"Wir haben ein Leitbild", erinnerte Ariane Fäscher im jüngsten Stadtentwicklungsausschuss an die vielen Foren und Veranstaltungen, die vor zehn Jahren in allen Stadtteilen unternommen worden sind, um die Befindlichkeiten, Wünsche und Aktivitäten der Hohen Neuendorfer abzufragen und ein gemeinsames Leitbild zu erarbeiten. "Unser Leitbild ist aber so breit aufgestellt, dass die Stadt Dessau nachgefragt hat, ob sie daraus abschreiben darf", sagte die Fachbereichsleiterin für Marketing. Das sei zwar schmeichelhaft, zeige aber Hohen Neuendorfs Einzigartigkeit eben genau nicht. Woraus besteht das Image, und was kann "die Marke" sein? Warum können die Hohen Neuendorfer stolz sein, Hohen Neuendorfer zu sein. Der "grüne i-Punkt von Berlin" habe jedenfalls längst ausgedient. Viel eher sollte die Eigenständigkeit betont, das Wir-Gefühl und die Identifikation verbessert und die langfristige Bindung von jungen Leuten an ihre Heimatstadt geschaffen werden.

Ariane Fäscher hat dem Fachausschuss am Dienstag eine anschauliche Fleißarbeit vorgelegt, die viel Beifall erhielt. Grafisch betrachtet, befinden sich "Kulturstadt", "Sportstadt", "Familienstadt", "ökologische Stadt" und "Bienenstadt" in einem Trichter, aber am Ausgang lediglich ein Fragezeichen. Hohen Neuendorf hat einiges zu bieten, aber eine Tradition wie die "Ofenstadt Velten" beispielsweise eben nicht. "Wir sind eine grüne Generationenstadt mit hoher Lebensqualität. Unser Profil müssen wir aber schärfen, vom Leitbild zur Leitidee kommen."

Dabei gibt es vieles, das Hohen Neuendorf liebenswürdig und attraktiv macht, und dazu trägt auch der Fachbereich Marketing mit seinen sechs Kräften bei. Zahlreiche Veranstaltungen wie Herbstfest, Kunstfest, Musik Open Air, Adventsmarkt, die Stadtgespräche zur Wirtschaft, Vernissagen und Ausstellungen gehören zu den regelmäßigen Angeboten. Bürgerhaushalt, Ortseingangsstelen, Wirtschaftsförderung, Städtepartnerschaften, Homepage und Öffentlichkeitsarbeit sorgen für Außenwirkung, das Corporate Design schafft einen Wiedererkennungswert.

Externer Sachverstand

"Es wird ein sehr schwieriges Feld werden", prophezeite Michael Heider (CDU). "Wir müssen es auch an Externe geben, sonst reden wir in 15 Jahren noch davon. Dann sind wir die Diskussions­stadt, nicht die Bienenstadt."

Harald Güther (Stadtverein) sah den Vortrag als gute erste Anregung. "Skatstadt Altenburg, Ofenstadt Velten – das wird bei uns schwierig. Wer kennt Hohen Neuendorf? Aber als die Pagode gebaut wurde, wussten sofort alle, wo ich wohne. Das ist fatal, aber es ist ein Label", sagte er. Mit den Einwohnern müsse ein Suchprozess einsetzen. "Wir müssen he­rausfinden, wo die Identifikation ist." Vielleicht stelle sich Hohen Neuendorf als "Multi"-Stadt he­raus. Das Grün sei ihr jedenfalls sehr wichtig, erklärte Lydia Budiner (Bündnis 90/Grüne) schon mal.

Um den "unique selling point", die "Marke" Hohen Neuendorf, zu entwickeln, sei die Mithilfe vieler nötig, waren sich die meisten Mitglieder des Hohen Neundorfer Stadtentwicklungsausschusses einig. Externer Sachverstand werde ebenso gefragt sein wie eine breit angelegte Kampagne in der Bevölkerung. Die Diskussion ist eröffnet.