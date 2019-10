Nadja Voigt

Prötzel (MOZ) Beim Thema Grünabfälle sieht die Gemeinde Prötzel rot: "Als Gemeinde haben wir eigene Flächen, wo wir entsorgen. Doch die wurden fast zu Mülldeponien", beklagt Prötzels Ortsvorsteher Marcel Wolff. Er machte sehr deutlich, das unterbinden zu wollen. "Denn schlussendlich zahlt dafür die Allgemeinheit", so der Prötzeler.

Schnell wurde in der Diskussion zu dem letzten Punkt der umfangreichen Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am Montag im Bürgerhaus in Prötzel deutlich, das alle Gemeindeteile mit dem Thema so ihre Sorgen und Nöte haben. Auch Andreas Behnen, Ortsvorsteher von Prädikow, brannte das Thema unter den Nägeln. "Die Abfälle dürfen nicht einfach so entsorgt werden." Schon gar nicht im Wald zum Beispiel, wie Bernd Pliquett vom Ordnungsamt des Amtes Barnim-Oderbruch am Mittwoch auf Nachfrage mitteilte. "Das wird ja überall liebend gern gemacht. Es ist jedoch verboten, denn es bringt das Ökosystem durcheinander", so der Verwaltungsmitarbeiter aus Wriezen. Er erinnert an die Abfallfibel, die die Bürger vom Entsorgungsbetrieb des Landkreises Märkisch-Oderland (EMO) jedes Jahr bekommen. "Dort sind die Touren drin, wann die Grünabfallsäcke abgeholt werden. Und dort steht auch, wo die Säcke erhältlich sind."

Doch nicht nur im Wald finden sich wilde Deponien, auch an Straßenrändern oder in Grünanlagen wird angekarrt, was im eigenen Garten angefallen ist: Laub, Baumverschnitt, Gartenabfälle, Rasenschnitt. "Sofern die pflanzlichen Abfälle nicht auf dem eigenen Grundstück kompostiert werden, besteht die Möglichkeit, sie über die Grünabfallsammlung des EMO einer Kompostierung zuzuführen", heißt es in einem Leitfaden des Bau- und Ordnungsamtes. Denn das betrifft neben der Gemeinde Prötzel alle weiteren fünf Mitgliedsgemeinden im Amt. Dabei dürften nur die zugelassenen Säcke und Banderolen benutzt werden. "Das Verbrennen pflanzlicher Abfälle jeglicher Art ist übrigens im ganzen Land Brandenburg verboten, heißt es aus Wriezen weiter. Verstöße könnten mit Bußgeldern zwischen 5000 bis 100 000 Euro geahndet werden. Ähnliche Summen werden bei illegaler Entsorgung fällig.

Kein Kavaliersdelikt

Da es sich in diesem Zusammenhang also mitnichten um Kavaliersdelikte handelt, will die Gemeinde Prötzel nun ihre Vorgehensweise ändern. Dazu soll es in einem ersten Schritt eine schriftliche Information der Bürgermeisterin, Simona Koß (SPD), an alle Bürger geben. An den entsprechenden Stellen, wo bisher Grünabfälle abgelegt wurden, sollen zudem Hinweisschilder aufgestellt werden. Auch einigten sich die Gemeindevertreter darauf, Aushänge in den einzelnen Orten zu machen. Das Ordnungsamt will zudem eine Aufstellung, wie viele Verbotsschilder benötigt werden.