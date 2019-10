MOZ

Bernau (MOZ) Die "Welle Wahnsinn" geht an diesem Wochenende im Theater am Wandlitzsee gleich zwei Mal auf Sendung. Gefeiert wird an diesem Abend das legendäre Komiker-Duo aus DDR-Zeiten, Rolf Herricht und Hans-Joachim Preil.

Die beiden Vollblutschauspieler Dietmar Lahaine und Dirk Möller schaffen es mühelos, wie die Originale, mit temporeichen Sketchen und schwindelerregenden Wortspielen das Publikum in ihren Bann zu ziehen. Die originelle Rahmenhandlung bestimmt der fiktive Radiosender "Welle Wahnsinn” – der Name ist Programm. Die virtuose Interpretation will einmal mehr beweisen: Der Humor der 1950er- bis in die 1980er-Jahre von Herricht und Preil hat nichts an seiner irrwitzigen Komik verloren. Herricht und Preil gelten als das wohl beliebteste Komiker-Duo in der DDR – eine Einstufung, die das Internet-Lexikon Wikipedia vorgenommen hat. Fast 30 Jahre lang standen die beiden vor der Kamera und führten die Sketche auf, die Joachim Preil geschrieben hatte. Die Komik des Duos lebte von den klaren Charakteren der beiden. Joachim Preil schlüpft dafür in die Rolle des Oberlehrers. Rolf Herricht spielt dagegen den naiven Partner, der jedoch immer wieder die Oberhand in den Sketchduellen der beiden behält. So wurden sie auch mit dem britisch-amerikanischen Komiker-Duo Stan Laurel und Oliver Hardy (Dick und Doof) verglichen, das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Anfangszeit des Film die Herzen der Zuschauer eroberte.

Zwei Vorstellungen der "Welle Wahnsinn" mit Dietmar Lahaine und Dirk Möller stehen am Freitag und Sonnabend im Theater am Wandlitzsee am Bahnhofsplatz 1 auf dem Programm. Sie beginnen jeweils um 20 Uhr.

Karten können unter der Telefonnummer 033397 277276 vorbestellt werden. Weitere Informationen sind im Internet unter www.theater-wandlitz.de