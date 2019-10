Lisas Geschichte: In der Probe geriet die Folie falsch herum auf den Polylux. Das haben die Geschichten-Erfinderinnen schnell korrigiert. © Foto: Annette Herold/MOZ

Zeigen die abenteuerliche Geschichte vom Wal: Inderjeet, David und Arne (von links) werden sich zum Abschluss-Applaus auch vor die Leinwand stellen, aber zuerst ist ihr Spiel an der Lichtquelle gefragt. © Foto: Annette Herold/MOZ

Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Lisa ist 16 und muss zu Hause die Mutterrolle für ihre kleinen Geschwister übernehmen, wenn ihr Vater Geld verdienen geht. Musik hören darf sie nicht. Dabei tanzt Lisa so gern, und als einmal vom Strand aus Musik erklingt, vergisst sie ihre Pflichten, die Zeit, und tanzt und tanzt und tanzt.

"Lisa und die Musik", heißt die Schattentheater-Geschichte, die sich Paramjeet (13) und Angel (10) überlegt haben und die sie gemeinsam auf die Leinwand bringen. Öffentlich aufgeführt werden dieses und drei weitere Stücke heute, 15 Uhr, in der Schöneicher Kulturgießerei.

Fluchtgeschichte am Anfang

Entstanden sind die Geschichten in einem seit Montag laufenden Theaterworkshop unter der Leitung von Kerstin Mielke und Heike Krüger. Fluchtgeschichten sind der Dreh- und Angelpunkt des Projekts. Deshalb haben die beiden theaterpädagogisch erfahrenen Frauen, Kostümbildnerin und Erzieherin sowie Sozialarbeiterin von Beruf, ausdrücklich auch Schöneicher Ferienkinder mit Migrationshintergrund dazu gebeten. So sind ganz unterschiedliche kleine Schattentheater-Stücke entstanden: Neben der Geschichte von Lisa gibt es eine über zwei Männer, die von einem Wal verschluckt werden und beinahe eine Katastrophe erleben, nur weil einer von ihnen unbedingt rauchen will.

Arne (8), David (9) und Inderjeet (11) haben sich diese Geschichte ausgedacht, und nachdem die Idee stand, galt es, Figuren zu entwickeln und Hintergründe. Mittels Polylux oder Overheadprojektor kommt Licht ins Spiel, sodass die Spielszenen durch die Leinwand strahlen. Dabei haben die Kinder noch wesentlich mehr Ausdrucksmöglichkeiten, wie Kerstin Mielke sagt. Sie können zum Beispiel nur Musik laufen lassen oder während ihrer Stücke selbst das Wort ergreifen. Ganz häufig wagen das hinter der Leinwand auch Kinder, die für das Theaterspiel auf offener Bühne zu schüchtern sind. "Das ist die Magie des Schattentheaters", hat Kerstin Mielke schon in vielen Projekten festgestellt.

Die Idee, einen vielen noch aus dem Schulunterricht vertrauten Polylux zu verwenden, hat sie aus einem Theaterprojekt in Spanien mitgebracht. Hintergründe und Figuren kommen auf die Arbeitsfläche des Gerätes. Doch Schatten lassen sich auch ganz anders produzieren. So treten Angel und Paramjeet als Lisa und ihr Vater vor das Objektiv und lassen so ihre Körper als Schatten im Zuschauerraum sichtbar werden.

Dort verfolgt unter anderem Kannar (11) das Geschehen. Gemeinsam mit Ahmad (9) wird sie die Geschichte vom Fischer und der Meerjungfrau zeigen. Erst einmal aber genießt sie das Spiel der anderen Kinder. "Das macht eigentlich Spaß, jemandem zuzugucken", sagt sie in der Pause zu Heike Krüger.

Wie im Computerspiel

Fantastisch geht es auch in der Geschichte von Amir, Moritz (beide 8) und Johanna (11) zu. "Da ist alles eckig, wie im Computerspiel Minecraft", erzählt Johanna. Der Junge Steve trifft in dem Stück auf ein Schwein, das er vor Monstern beschützt. Bei ihrem gemeinsamen Weg durch Steppe und Wüste freunden sich Mensch und Tier an.

Mit viel Freiraum kreativ sein zu können, ist Johanna und ihrem Bruder Moritz bei der Theaterarbeit in der Kulturgießerei wichtig. Auch wenn sie dafür in ihren Ferien von 9.30 bis 13.30 Uhr vier Tage lang hart gearbeitet haben.