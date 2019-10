Kerstin Unger

Stützkow (MOZ) Container in Zweierreihen blockieren seit Mittwoch die Brücke in Stützkow. Am Donnerstag liefen hier die Vorbereitungen für den Belastungstest am Brückenbauwerk, der heute geplant ist. Die 1000-Liter-Wassertanks werden dabei nach und nach mit Wasser gefüllt, um zu sehen, ob die Brücke das Gewicht hält. Insgesamt soll sie 70 000 Liter Wasser aushalten. Der vom Amt Oder-Welse beauftragte Statiker entscheidet dann, ob die Brücke am Sonnabend wieder passierbar ist. Nach der Hauptprüfung mit Probebelastungen und Kontrollmessungen soll im November die Abschlussbeurteilung über die Standfestigkeit der Brücke vorliegen. So sieht das der 11-Punkte-Plan vor, der im Juni als Bedingung für die zeitnahe Wiederöffnung der Brücke von der Gemeindevertretung beschlossen wurde. Dieser resultierte aus Empfehlungen von Baufachleuten und der Haftpflichtversicherung.

Bereits vorausgegangen war eine Lastenreduzierung, indem Zaunelemente zur Einschränkung der Breite auf der Stützkower Brücke installiert wurden. Zudem hatte das Amt Bohlen und lockere Schraubenbefestigungen austauschen lassen.