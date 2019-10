Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Noch bis Sonntag steht ein Zelt auf der Freifläche neben dem Aktivist in der Karl-Marx-Straße. Aufgebaut hat es das Evangelisations-Team Sachsen und die christlichen Gemeinden der Stadt. In einer Veranstaltungsreihe wird seit vergangener Woche, jeweils ab 18.30 Uhr, ein Lebensthema unter christlicher Sicht behandelt. An diesem Freitag geht es um die Frage, ob man nutzlos bin. Am Sonnabend wird gefragt, was ist, wenn Geld, Status und Besitz die Sehnsucht nicht stillen können. Abschluss ist am Sonntag um 10 Uhr mit einem Gottesdienst.