Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Bundesweit sind bislang drei Menschen nach dem Konsum von mit Listerien verseuchten Fleischprodukten der Firma Wilke verstorben. Das Brandenburger Verbraucherschutzministerium geht davon aus, dass betroffene Fleischprodukte möglicherweise in alle Landkreise geliefert wurden. "In Oberhavel sind bislang aber keine Listerienfälle bekannt geworden", sagte Kreisverwaltungssprecherin Constanze Gatzke am Donnerstag auf Nachfrage.

Inzwischen habe das Landesamt für Verbraucherschutz auch dem Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises mehrere Lieferlisten überreicht. Sechs Kontrolleure der Behörde hätten bereits zahlreiche Betriebe in Oberhavel besucht. "Da mittlerweile ein offizieller Rückruf der Waren gilt, gab es bisher, bis auf einen Fall, keine Beanstandungen", erklärte die Sprecherin. Ein Händler sei noch nicht über den Vorfall informiert gewesen, habe die Waren aber sofort aus dem Vertrieb genommen. "Viele andere haben bereits mit zusätzlichen Aushängen reagiert, um die Kunden zu informieren."

Erkrankungen mit Listerien hat das Gesundheitsamt in diesem Jahr noch nicht registriert. Im vergangenen Jahr gab es einen Fall im Landkreis. Vor zwei Jahren waren es drei, eine davon endete tödlich. "Worauf die Erkrankungen 2017 und 2018 zurückzuführen sind, ist nicht bekannt", sagt Constanze Gatzke. Das Verbraucherschutzministerium erklärte aber, dass ein Zusammenhang früherer Erkrankungen und dem aktuellen Fall von den Gesundheitsbehörden in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut genau überprüft werde.