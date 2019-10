René Wernitz

Rathenow (MOZ) Am Donnerstag, 14. November, findet ab 19.00 Uhr im Havelrestaurant Schwedendamm der Tag des Ehrenamts der Stadt Rathenow statt. Wie schon in den vergangenen Jahren werden Bürger eingeladen, die sich aktiv ehrenamtlich für andere Menschen einsetzen.Zehn Gäste werden durch Bürgermeister Ronald Seeger mit einem Sachpreis ausgezeichnet.

Bis 4. November können Vorschläge im Rathaus eingereicht werden. Diese sollten Name, Vorname, vollständige Wohnanschrift sowie kurze Beschreibung des jeweiligen Engagements beinhalten. Die Persönliche Referentin des Bürgermeisters, Anne Kießling, nimmt die Vorschläge entgegen. Sie ist telefonisch unter 03385/596392 sowie per E-Mail an pressestelle@stadt-rathenow.de zu erreichen.