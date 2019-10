MOZ

Eisenhüttenstadt Unter dem Titel "Lieder vom Wolgastrand – Erinnerungen an Ivan Rebroff" ist der Sänger Ronny Weiland am 24. Oktober, um 16 Uhr, zu Gast im Friedrich-Wolf-Theater. In seinem Programm lässt er mit dem "Wolgalied" oder "Ich bete an die Macht der Liebe" mit seiner mächtigen Bass-Stimme, die an den großen Ivan Rebroff erinnert, bekannte Wiesen erklingen, mit denen auch Rebroff bekannt wurde. Sein Unterhaltungsprogramm ist aber breit gefächert, erstreckt sich vom Schlager, über Klassik, Musical, Volksmusik, bis hin zu modernen Klängen und immer wieder überrascht er seine Gäste mit neuen Facetten. Zu seinem umfangreichen Repertoire gehören das "Ave Maria", "Wolgaschlepper", aber auch "Katjuscha" und "Anatevka".

Karten für das Konzert gibt es unter anderem im Tourismusbüro in der Lindenallee oder an der Abendkasse des Friedrich-Wolf-Theaters oder unter www.reservix.de.