Raymund Stolze

Hönow Die diplomierte Designerin Cornelia Aschenbrenner, die in Rüdersdorf ihren Firmensitz hat und in Woltersdorf ihr Atelier, stellt derzeit ihr Bild "SturmTanz" im Kunstschaufenster an der Kreuzung Thälmann-/Hoppegartener Straße aus. Von der Woltersdorfer Malerin Maria Sibylla Ponizil, die Anfang des Jahres dort ihre Collage "Tanz des Lebens" gezeigt und dann sogar verkauft hatte, kam der Tipp, die Hobbykünstlerin anzusprechen. "Wir haben das getan und freuen uns, dass ihr Bild nun die 23. Arbeit ist, die wir seit der Premiere am 28. April 2017 präsentieren können", so Gabriele Stolze, Leiterin der Rathaus-Galerie Hoppegarten. Wie immer "wandert" das Kunstwerk nach ca. vier Wochen weiter zum Brillenstudio Kettler in Neuenhagen, wo die Collage im Verkaufsraum als "Bild des Monats" gezeigt wird.

Cornelia Aschenbrenner hat Spaß am Spiel mit Farben und Formen. "Kunst ist für mich eine wunderbare Welt, die mich mich selbst erkennen lässt", ergänzt die Frau, die selbstständig eine Werbeagentur betreibt. Trotzdem nimmt sie sich Zeit für ihre Hobbys Malerei, Grafik und Fotografie.

Letzte Künstler sind gebucht

Für das Projekt "Kunst am Straßenrand", zu dem auch ein Automat gehört, wo man für vier Euro Originale von nationalen und internationalen Künstlern erwerben kann, zeichnet sich allerdings am bisherigen Standort das Ende ab. Dort kann es nur noch bis 31. Dezember bleiben, weil der Eigentümer Eigenbedarf angemeldet hat, hieß es. Mit Joachim Felz und Thomas Lünser – seine Bilder und Illustrationen sind aktuell in der Ausstellung "Auf Fontanes Spuren" in der Rathaus-Galerie zu besichtigen – sind die letzten beiden Künstler bereit fest gebucht. Es heißt nun, schnell einen neuen öffentlichen Raum zu finden, damit die kleinste Galerie in Märkisch-Oderland bestehen bleibt.