Louisa Theresa Braun

Frankfurt Alte Lyrik in neuer Vertonung, verbunden durch den Heimatbezug, dafür stehen Singer-Songwriterin Katharina Franck und der Club der Toten Dichter. Franck lebt in Neuruppin, wo Theodor Fontane vor 200 Jahren geboren wurde. Im Rahmen der 29. Kleist-Festtage bringen Franck und der Club unter anderem "John Maynard" und "Herr von Ribbeck" auf die Bühne. Das Konzert "So und nicht anders - Theodor Fontane neu vertont" findet am 18. Oktober um 19.30 Uhr im Kleist-Forum statt.

Tickets: 0335 4010120