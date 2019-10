Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Klinik, Praxis, Behindertenwerkstatt – den frischgebackenen Ergotherapeuten steht die Berufswelt weit offen. Die Absolventen der Angermünder Schule für Ergotherapie "Regine Hildebrandt" sind gefragt. Schon bevor sie ihr Abschlusszeugnis in der Hand hielten, haben die meisten eine Jobzusage und können sogar unter vielen Stellenangeboten auswählen. Oft öffnen Praktika Türen in den späteren Job.

Mehr Bewerber als Plätze

"Alle unsere 18 Absolventen des Abschlussjahrgangs 2019 haben eine sichere Perspektive und starten sofort in den Beruf. Eine beginnt ein Studium und eine andere geht erst einmal über ein Auslandsprogramm als Ergotherapeutin in die USA", erzählt Schulleiterin Britta Grill stolz und wiederholt sich damit Jahr für Jahr. Die Jobchancen seien unverändert bestens und die Schule habe regelmäßig so viele Anfragen nach Absolventen, dass sie den Bedarf gar nicht decken kann.

Bei Ausbildungsplätzen sehe es genauso aus. Für das neue Schuljahr, das gerade beginnt, gab es über 50 Bewerbungen. 19 Schüler im Alter von 16 bis 32 Jahren, darunter zwei Männer, haben einen begehrten Schulplatz in Angermünde bekommen. Die meisten kommen aus Brandenburg und Berlin. "Wir haben auch immer wieder Bewerber, die sich beruflich neu orientieren wollen", sagt Britta Grill.

Die Nachfrage wird künftig noch steigen, denn seit diesem Schuljahr können Schüler erstmals eine Ausbildungsvergütung erhalten. Mit dem neuen Krankenhausfinanzierungsgesetz soll endlich auch die Ausbildung an medizinischen und therapeutischen Schulen vergütet werden, um diese Berufe attraktiver zu machen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. "Das ist ein erster aber sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung, auch wenn es erst ein Anfang ist und es auch noch nicht alle Schulen betrifft", freut sich Britta Grill. Noch immer gebe es Schulen, die sogar noch Schulgeld nehmen. Finanziert wird die Ausbildungsvergütung von den Krankenkassen, wenn die Schule bestimmte Voraussetzungen erfüllt, zum Beispiel mit Krankenhäusern kooperiert. Die Angermünder Ergotherapieschule erfüllt die Voraussetzungen und hat in der Branche einen guten Ruf. Gerade erst wurde die Zertifizierung vom Weltverband der Ergotherapeuten erneuert. Zu den strengen Qualitätskriterien, die dafür geprüft werden, gehört neben vielen anderen die Qualifikation der Lehrer. "Wir haben im neuen Schuljahr einen neuen jungen Lehrer als Nachfolger für eine Kollegin, die in den Ruhestand geht", so Britta Grill. Manuel Hülsmann kommt aus der Praxis, ist ausgebildeter Ergotherapeut und hat zusätzlich einen pädagogischen Hochschulabschluss "Master Health Professions Educations" an der Charité absolviert. Der junge Mann aus Oderberg unterrichtet nun in Angermünde die Fächer Neurophysiologische und neuropsychologische Behandlungsverfahren, Arbeitstherapeutische Verfahren und Ergotherapeutische Mittel.

Willkommen vom Bürgermeister

Damit startet auch der neue Kurs in die dreijährige Ausbildung. Nach einer gemeinsamen Kennenlernwoche, in der Bürgermeister Frederik Bewer die "Neu-Angermünder" auf Zeit persönlich begrüßte und sie auch Angermünde und Umgebung kennenlernten, beginnt für sie nun der reguläre Unterricht.

Was alles zur Ausbildung gehört, darüber können sich Inte-ressenten am Tag der offenen Tür am 9. November von 9 bis 13 Uhr informieren und auch Wissenswertes zur neuen Ausbildungsvergütung erfahren.