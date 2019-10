Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Der Lila Bäcker kehrt nach Müllrose zurück. Am 18. Oktober, 7 Uhr, wird die Filiale im Markt von Netto-Markendiscount wieder eröffnet. Der Backshop war am 7. Juni geschlossen worden – nach Wochen und Monaten des Bangens und Hoffens. Grund für die Schließung war die Insolvenz des Betreiberunternehmens. Die Lila Bäcker – Unser Heimatbäcker GmbH mit Hauptsitz in Pasewalk hatte im Januar Insolvenz angemeldet, das Verfahren war im April eröffnet worden. Etwa ein Drittel aller Filialen war geschlossen worden, die Filiale in Wiesenau war aber nicht betroffen. Inzwischen ist das Insolvenzverfahren für das Unternehmen aufgehoben worden.