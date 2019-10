Kai-Uwe Krakau

Wandlitz (MOZ) Wer im Erdreich gräbt, kann so manche Überraschung erleben. Da kommen nicht nur zahlreiche Steine und diverser Schutt zum Vorschein, sondern auch mitunter Relikte aus vergangenen Jahrhunderten. Mit der Veränderung von Landschaften durch die menschliche Besiedlung und Bewirtschaftung und den "Hinterlassenschaften" aus verschiedenen geschichtlichen Epochen beschäftigt sich nun eine Ausstellung, die am Donnerstag im Barnim Panorama Wandlitz eröffnet wurde.

Bürgermeisterin Jana Radant freute sich, dass es durch Vermittlung von Naturparkleiter Peter Gärtner gelungen sei, die Exposition im "Schaufenster des Barnim" zu zeigen. Mit ihr richte man den Blick auf die Archäologie, eine Wissenschaft, die spannend sei und es ermögliche, etwas über das Werden des Menschen zu erfahren. "Wir zeigen aber auch Stücke, die bei der Munitionsbergung aus dem Wandlitzer See gefunden wurden", so Radant.

Die Wanderausstellung, die im Rahmen des Kulturlandjahres 2015 in Zusammenarbeit von Archäologischer Gesellschaft Berlin-Brandenburg und Archäologischem Landesmuseums Brandenburg entstand, gibt insgesamt einen Überblick über die archäologische Arbeit in Brandenburg. Das älteste Beispiel sind die 130 000 Jahre alten Funde zu den Neandertalern aus dem Süden, der jüngste betrifft einen Fluchttunnel an der innerdeutschen Grenze aus Jahr 1963. Im Barnim Panorama werden jedoch nur 14 der insgesamt 39 Tafeln gezeigt. Die Ausstellung wird aber mit Funden aus der Region ergänzt.

In der ersten Etage des Hauses werden unter anderem Stücke gezeigt, mit denen Walter Blankenburg die Sammlung des Heimatmuseums begründete. Aber auch der Nationalsozialismus, der Zweite Weltkrieg, die Zeit der DDR und nicht zuletzt die Nachwendezeit haben ihre Spuren hinterlassen. Die Schautafeln informieren etwa über den "Goldfund" von Eberswalde, die Alte Bernauer Heerstraße, das Schloss Lanke und das Strandbad Wandlitz. Für dieses, so erfahren die Besucher, gab es sogar einmal einen Schlager: "Am Wandlitzsee muss Liebe blühn".

Zahnspange im See

Viele der Exponate werden in der Ausstellung erstmals öffentlich gezeigt. Dazu gehören beispielsweise ein Sender FS-8 sowie ein Kurzsignalgeber, die in den Jahren 2013/2014 bei Sanierungsarbeiten auf dem Schlossberg in Biesenthal gefunden wurden. "Das war damals ein richtiger Glücksfall", erzählte Torsten Dressler, der bei der Grabung dabei war. Zunächst hatte man das eine Gerät für ein Radio gehalten, umfangreiche Recherchen brachten dann aber die Wahrheit ans Licht. Dabei half auch Ortschronistin Gertrud Poppe. Sie konnte sich daran erinnern, dass in den fünfziger Jahren ein Mann verhaftet wurde. Er hatte für westdeutsche Geheimdienste spioniert und für das Abhören des Funkverkehrs den Schlossberg genutzt. In einer Vitrine ist zudem zu sehen, was die Taucher aus dem Wandlitzsee geholt haben. Es gibt Münzen, Spielzeugautos und sogar eine Zahnspange.

Zur Vernissage war auch Alfons Seeger gekommen. Der 81-jährige Senior hatte 21 Jahre in Wandlitz gewohnt und lebt nun in Schönerlinde. In seiner Aktentasche hatte er mehrere Fundstücke mitgebracht, die er unter anderem in den fünfziger Jahren auf einem Kartoffelacker entdeckt hatte. "Vielleicht stelle ich sie auch der Ausstellung zur Verfügung", so Seeger.

Andere Wandlitzer hatten das bereits getan. Zum diesjährigen Erntefest hatten sie ihre Fundstücke von Bodendenkmalpflegern begutachten lassen. Das bemerkenswerteste Stück, so berichtete es Elke Kimmel, war dabei das schwergewichtige Fußpedal eines Blasebalgs. Es ist nun auch in der Ausstellung zu sehen. "Für weitere Exponate sind wir jederzeit offen", sagte die Leiterin des Barnim Panoramas.

Die Exposition kann noch bis zum 3. Mai 2020 besucht werden. Das Barnim Panorama befindet sich an der Breitscheidstraße 8 bis 9. Geöffnet ist täglich außer Freitag, immer von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt vier Euro.