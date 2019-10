Unebene Straßenplatten in der Straße An der Alten Universität. Gar nicht barrierefrei – und gefährlich, gerade für ältere Fußgänger. © Foto: Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (Jan-Henrik Hnida) Nach gut zwei Wochen Besuch bei ihrer Familie fuhr Elke Perl mit dem Bus am Sonnabend zum Spitzkrug-Multi-Center (SMC). Wie gewöhnlich erledigte die 64-Jährige dort ihre Wochenendeinkäufe und stieg für den Rückweg in die Buslinie 981. Doch statt an der Haltestelle "An der Alten Universität" hielt der Busfahrer erst beim Stopp "Magistrale". An ersterer hängt ein Schild der Stadtverkehrsgesellschaft (SVF), worauf zu lesen ist, dass mit dem 3. Oktober die beiden Bushaltestellen – an Rosa-Luxemburg-Straße und Karl-Marx-Straße – mit der Haltestelle im Zentrum zusammengelegt wurden.

"Ich war überrascht und verärgert zugleich", sagt Perl. Denn die alteingesessene Frankfurterin wohnt direkt an der Rosa-Luxemburg-Straße, in einem Wohnblock der Wohnbau. Benötigte sie sonst ein paar Schritt bis zur Haustür, musste sie am Sonnabend mit voll gepackten Einkaufstaschen die über 200 Meter zu Fuß zurücklegen. Am Ende sei sie beinahe noch über die unebenen Gehwege in der Karl-Marx-Straße und An der Alten Universität gestolpert und gestürzt. "Für ältere Leute ist es nun sogar mitten im Zentrum beschwerlich zu wohnen", meint die Seniorin. So muss sie seit Mai auch noch eine Mieterhöhung um über 40 Euro für ihre Wohnung stemmen, was für sie nicht einfach sei. Aber das nun ihre Haltestelle vor der Haustür dichtgemacht wurde, darüber ist Elke Perl am meisten erbost.

Zentraler Stopp im Zentrum

"Bei uns haben sich bis jetzt noch keine Kunden über die schon lange geplante Zusammenlegung beschwert", sagt Ken Wegener, Fahrmeister sowie Assistent der SVF-Geschäftsführung. Auf Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der Stadt von 2018 wurde die Haltestelle An der Alten Universität mit dem Tag der Deutschen Einheit in die Karl-Marx-Straße verlegt. Die Haltestellen An der Alten Universität und Magistrale hätten vor der Zusammenführung "keine großartige Aufenthaltsqualität oder Barrierefreiheit" gehabt.

Nun könnten die Händler der Magistrale und die Bus- sowie Straßenbahngäste gleichermaßen von der zentralen Haltestelle profitieren, meint Wegener. Außerdem sei ein Unfallschwerpunkt an der Kreuzung Slubicer Straße/Karl-Marx-Straße und Rosa-Luxemburg-Straße beseitigt und der Haltestellenabstand der Buslinien 980, 981, N1 und 983 weiter verkürzt worden, da der Weg bis zur nächsten Haltestelle Brunnenplatz durch die gesamte Magistrale führte.

Für die Buslinie 983 komme sogar noch ein zusätzlicher Halt dazu, da die Kunden aus der Umgebung der Alten Universität nicht mehr bis zur Haltestelle Brunnenplatz gehen müssten, um mit dem Bus nach Polen zu fahren, sondern gleich an der neuen Haltestelle in den Bus steigen können. Und: Ende Oktober, wenn die neue Ampel auf Höhe der Einmündung Kleine Oderstraße aktiviert werde, dürfen auch überregionale Buslinien im Zentrum halten.

Ältere Frankfurter fürchten, dass die Haltestelle am Brunnenplatz nun auch noch dichtgemacht wird. "Über weitere Haltestellenverlegungen kann ich derzeit nichts sagen", sagt Wegener. Jedoch wäre es wirtschaftlich unbegründet, die ausgebaute und barrierefreie Haltestelle "Brunnenplatz" auch noch zu verlegen.

Gerade für ältere und gehbehinderte Menschen, die vom Einkauf aus Oderturm oder Lenné-Passagen kommen, wäre das eine weitere Hürde.