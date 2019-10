Dietmar Puttins

Ziltendorf Der Waffenfund in Ziltendorf, bei dem im August im früheren Gasthof "Grüner Baum" neun Mauser-Karabiner vom Modell 98AZ gefunden wurden, beschäftigt die Gemüter. So auch den Neuzeller Peter Kaufmann, Inhaber der Baufirma Kaufmann Erd- und Tiefbau. Der 67-jährige ist ein renommierter Lokalhistoriker. Er verfasste unter anderem die Chronologie "Neuzelles im 20. Jahrhundert" (2016) oder die Festschrift zur 725-Jahr-Feier Neuzelles (1993) und hält Vorträge, wie etwa jüngst im Strohhaus Neuzelle zum Kohleabbau im Stiftgebiet Neuzelle. Als Gründungsmitglied der Schützen-Gilde Neuzelle ist Kaufmann zudem waffenkundig. Dietmar Puttins sprach mit ihm über die Herkunft der Karabiner.

Herr Kaufmann, wie kamen Sie dazu, sich historisch so zu belesen?

Das rührt aus der Kindheit her. Mein Vater war heimatgeschichtlich sehr interessiert und das hat auf mich abgefärbt.

Was haben Sie gedacht, als Sie erstmals von den versteckten Karabinern in Ziltendorf hörten?

Ich wusste, dass es keine Gewehre des Zweiten Weltkrieges sein konnten. Aus meinen Gesprächen mit den Alteingesessenen in Neuzelle hatte ich erfahren, dass diese Gewehre von den Freikorps angehäuft worden waren, die von 1918 bis etwa 1920 für den Rat der Volksbeauftragten und die Reichregierung gegen linksradikale Aufständische kämpften. Es gab auf dem Wellmitzer Gut ein Freikorps und ebenso soll es auf dem Gut Ziltendorf, heute die Ernst-Thälmann-Siedlung, ein Freikorps gegeben haben. Belege gibt es nicht. Ich sprach aber gerade mit einem alten Ziltendorfer, der 1945 in Ziltendorf vor Ort war. Er sagte, es hätte dort niemand Waffen versteckt, vor allem nicht solche alten Gewehre.

Wie erklärt sich für Sie der Fund in einer ehemaligen Gaststätte?

Gaststätten waren ein Anlaufpunkt für die Freikorps. Deren Mitglieder trafen sich meist in einem abgetrennten Saal. Es soll zum Beispiel ein Treffen im Neuzeller Schützenhaus gegeben haben. Analog kann man das auf Ziltendorf projektieren. Man traf sich nicht in den Wohnungen der Kommandeure, sondern in Kneipen. Das Versteck hat offenbar auch der Hausbesitzer nicht gekannt. Wenn 1945 der Kneipier in Ziltendorf gewusst hätte, dass er die Waffen unter den Dielen hatte: Er hätte die wegbringen lassen. Damals stand teils die Todesstrafe darauf, Waffen zu besitzen.

Gab es im Raum Neuzelle ähnliche Waffenfunde?

Ja. In der Festschrift zur 700-Jahr-Feier Neuzelles ist es nachzulesen. Man hatte den Freikorps Fristen gesetzt und so wurden Gewehre abgeliefert, aber ohne Munition! Ein Großteil der Waffen wurde zum Wellmitzer Gut verschoben. Diese Gewehre fand man – in sehr gutem Zustand – Ende der 60er Jahre in einer Scheune auf dem Gut. Die Volkspolizei zog sie ein. Aus meinen Gesprächen mit Zeitzeugen weiß ich, dass es mindestens zehn Karabiner 98A gewesen sind. Meine Erklärung: Die älteren Waffen, alte Hinterlader, hatten die Freikorpsmitglieder abgegeben und die besseren, deren Munition heute noch gängig ist, behalten.

Die Polizei kann angesichts noch vieler alter Gebäude solche Waffenfunde für die Zukunft nicht ausschließen.

Es passiert oft beim Hausabriss und bei Dachdeckerarbeiten. Das war vor allem zu DDR-Zeiten ein heißes Eisen. Eine Fundwaffe bei der Volkspolizei abzugeben, brachte einen in Erklärungsnotstand. Man war sofort verdächtig. Ich weiß von einem Fall von 1958, da ist jemandem in Rießen die Scheune abgebrannt. Da war das Fundament gerissen und darin wurde eine Tesching gefunden, ein leichtes Gewehr kleinen Kalibers für Sportschützen. Der Mann, der das Grundstück eigentlich erst Jahrzehnte später erworben hatte, wurde sofort eingesperrt.