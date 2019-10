Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Die im Raum stehende Schließung der Förderschule in Erkner löst Widerstand in Schöneiche aus. Einstimmig haben die Gemeindevertreter eine Erklärung verabschiedet, mit der sie den Erhalt des Standortes fordern. Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) hat den Auftrag erhalten, die Forderungen an den Landkreis zu übermitteln.

Schöneicher Schüler seien schon heute mit dem Fahrdienst bis zu anderthalb Stunden zur Schule unterwegs. "Bei Schulwegen bis nach Fürstenwalde ist eine Verlängerung des Schulweges um ein Vielfaches zu erwarten" heißt es. Für in Berlin arbeitende Eltern werde der persönliche Kontakt mit Lehrkräften und Betreuungspersonen zusätzlich erschwert. Mit dem Wachstum der Bevölkerung im berlinnahen Raum sei zudem mit mehr Kindern mit speziellem Förderbedarf zu rechnen.

Neubau in Fürstenwalde

Der Landkreis will die Förderschule "Regine Hildebrandt" an einem Standort in Fürstenwalde zusammenfassen und dort neu bauen. Der Neubau sei erforderlich, dürfe aber nicht zur Schließung des Standortes in der Erkneraner Ahornallee führen, heißt es in der Erklärung. Dort lernen den Angaben zufolge derzeit 48 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 21 Jahren. Betreut werden sie von 16 Lehrern, fünf pädagogischen Unterrichtshilfen und zwei Erziehern. Die Mehrzahl der Lehrer sind ausgebildete Sonderpädagogen.