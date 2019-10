Höchste Präzision: an der Wasserstrahl-Schneidanlage © Foto: Gerd Markert

Im Fräsbearbeitungszentrum: Auch diese Maschinen stehen in einer aus einem Kuhstall umgebauten Werkhalle. © Foto: Gerd Markert

Gabriele Rataj

Buchholz, Stadt Altlandsberg (MOZ) Äußerlich gesehen, ist es nur ein ehemaliger Bauernhof in einem kleinen, verschlafen wirkenden, idyllisch gelegenen märkischen Dorf. Der aber zeigt sich wie frisch poliert. Dennoch, dass sich in Buchholz ein weltweit gefragtes Familienunternehmen etab­liert hat und zuverlässig Aufträge bearbeitet, die hoch über den Luftraum hinaus gelangen, vermutet der Unkundige wohl nicht.

"Sie müssen nicht bis nach Rostock fahren", bezieht sich Firmenchef Jens Funke auf ein kleines Foto, das kürzlich im Wirtschaftsteil dieser Zeitung erschien. Auch im östlichen Brandenburg habe eine Firma mit der Ariane-Rakete zu tun. Jene liege quasi vor der Haustür.

Während die Rostocker Firma Arbeitsplattformen für den Bau der Europarakete baut, erstellten die Mitarbeiter von AquaCut in Buchholz die Montageschablonen für die Außenhaut der Rakete. "Ohne diese könnte die Rundung der Außenhaut nicht exakt gefertigt werden", erklärt der Maschinenbau- und Schweißingenieur nicht ohne Stolz.

Ohne die Investition in eine Wasserschneidemaschine, auf der auch vier mal sieben Meter große Stahlbleche oder Edelstähle Platz haben, und in modernste CNC-gesteuerte Fräsmaschinen aber wäre dieser Auftrag ebenso wenig möglich gewesen wie das Herstellen diverser Schablonen und Montageequipments für Flugzeugrümpfe.

Airbus, die brasilianische Firma Embraer mit Niederlassung in Portugal oder Iljuschin gehören zu den Auftraggebern des Buchholzer Lohndienstleisters. Denn so ein Flugzeugrumpf könne nur genietet werden, nicht geschweißt. Schweißnähte seien bei den auftretenden Temperaturdifferenzen nicht flexibel genug, erklärt Jens Funke. "Wir bekommen die Dateien und können auf Hundertstel Millimeter genau die Bohrungen und Absätze hineinfräsen." Eine der inzwischen sechs computergesteuerten Fräsmaschinen kann dazu Werkstück-Abmaße von ein mal drei Metern aufnehmen.

Gewinn fließt in den Betrieb

Stetes Investieren gehört dabei zum Erfolgsrezept des 1999 im Pferdestall der Schwiegereltern als Zwei-Mann-Betrieb gegründeten mittelständischen Unternehmens. Jeden erwirtschafteten Pfennig und Cent steckten Funkes dazu in den Betrieb, bauten zusätzlich die Kuhställe zu Maschinenhallen um, wo neben den Fräsen auch drei Drehmaschinen stehen.

Was sollten wir mit einer Yacht, sagt Jens Funke. Er und seine Familie wollten in der Region arbeiten und Arbeit geben. Inzwischen sind es 30 Mitarbeiter, die hier in Lohn und Brot stehen und eine nicht ganz unbedeutende Arbeit verrichten. Beispielsweise für Luftbetankungsanlagen, wie sie auf Krankenhäusern mit Helikopter-Plattformen nötig sind. Teile dafür kommen wieder mal aus Buchholz. "Bisher haben wir solche nur für diesen zivilen Bereich zugeliefert", erklärt der Buchholzer Firmenchef. Inzwischen sei aber auch die Bundesmarine aufmerksam geworden.

Aufträge, die höchste Präzision erfordern und mit denen AquaCut Nischen besetzt. Denn mit Riesenstückzahlen, wie sie in China billiger produziert werden, weiß Funke, könne man im kleinen Buchholz nicht mithalten.