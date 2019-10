Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Ein bekannter Hersteller von Wurstwaren bietet Schinken mit Melone an. Wer die Packung herumdreht und schaut, was hinten drauf steht, fällt aus allen Wolken: "Schinken zerlegt, zusammengefügt mit Melonenaroma". Er enthält nicht einmal Spuren von Melonen. Eine Geflügelsalami, die nur zehn Prozent Geflügelfleisch enthält oder ein Glas eingelegter griechischer Käse mit Feta-Optik, der jedoch aus deutscher Kuhmilch hergestellt ist.

"Da fühlt man sich sich schon stark getäuscht", sagte Silke Vollbrecht. Die Ernährungsberaterin bei Verbraucherzentrale Eberswalde, hat am Mittwochabend auf Einladung des Oberbarnimer Kulturvereins im Foyer der Konzerthalle viele Produkte vorgestellt, die nicht halten, was sie versprechen. Sie sind weder gesundheitsschädlich noch verboten. Allerdings wird der Käufer getäuscht. "Ich bin fachlich überdurchschnittlich informiert und ertappe mich auch dabei, dass ich etwas gekauft habe, wo nicht drin ist, was vorne drauf steht", sagte Silke Vollbrecht. Hersteller und Handel wollten verkaufen und Emotionen wecken, sagt sie.

Was draufstehen muss

"Lebensmittelkennzeichnung – Wahrheit oder Irreführung?" war der Vortrag von Silke Vollbrecht überschrieben. Auf den Produkten aufgedruckt sein müssten die Bezeichnung, die Zutaten mit Allergenkennzeichnung, das Mindesthaltbarkeits- oder Verbrauchsdatum, die Nährwertkennzeichnung, die Füllmenge sowie die Los- oder Chargennummer. Letztere sei aber nur wichtig bei Rückrufaktionen. Dennoch sei es mitunter schwierig, die Tabellen mit Inhaltsstoffen zu verstehen, so die Fachfrau.

Das Verbrauchsdatum sei nur auf leicht verderblichen Lebensmitteln wie Fisch zu finden, erklärte die Ernährungsberaterin. Sei dieses überschritten, dürfe die Ware nicht mehr verwendet werden. Die Närwertkennzeichnung enthält Angaben wie Zucker, Fett, Kohlehydrate Zucker- oder Salzgehalt.

Der Verbraucher müsse kritischer hinschauen, warnte die Ernährungsberaterin. Sie empfahl, sich die Zutaten und Nährwerte genau anzuschauen: Fitnessbrot, Fitness-Knusper-Flakes oder aufgeschäumte Light-Margarine sprechen den Verbraucher an, der sich gesundheitsbewusst ernähren und vielleicht abnehmen wolle.

Light-Produkte nicht definiert

"Light-Produkte sind aber durch den Gesetzgeber nicht definiert", sagte Silke Vollbrecht. Es sage nichts darüber aus, ob sie kalorienarm seien. Knusprige Flakes entstehen nur beim Karamellisierungsprozess. Der Zuckergehalt sei derart hoch, dass die Fitness schnell auf der Strecke bleibe. Zucker ist ein Geschmacksverstärker, der in vielen Produkten enthalten ist, in den meisten Fertigsoßen und beispielsweise in Senf, wo er nicht erwartet werde. Silke Vollbrecht empfahl, selbst zu kochen, frisches Gemüse zu verwenden und Soßen selbst zuzubereiten.

Weiteres Problem sei der Alkoholgehalt in Desserts oder kleinen Törtchen. Erst ab 1,2 Prozent müsse Alkohol auf der Packung vermerkt werden.

Manch ein Etikettenschwindel ist allerdings gerichtlich beendet worden: "Milchprodukte mit der Aufschrift Mark Brandenburg dürfen nicht mehr woanders abgepackt werden", wusste Horst Sander aus dem Publikum.