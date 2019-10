Deckenerneuerung der Golzower Ortsdurchfahrt: Der Fertiger der Eisenhüttenstädter Baufirma Oevermann bringt in der Hauptstraße in Richtung Gorgast die 6 cm hohe und 170 Grad heiße Binderschicht auf. Ab Montag folgt noch die 4 cm Deckschicht. © Foto: Cornelia Link-Adam

Cornelia Link-Adam

Golzow (MOZ) Seit Anfang September haben Autofahrer rund um Golzow und Gorgast ein Problem. Dort sind auf der L 33 die Straßenbauer angerückt. Während der 1. Bauabschnitt vom Ortsausgang Gorgast bis zum Abzweig der L 331 nach Golzow-Bahnhof schon seit Anfang Oktober fertig gestellt ist, wurde in dieser Woche nun angrenzend der Rest der Landesstraße von der Bahnhofstraße bis Ortsausgang Golzow für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Gorgast, K 6405, L 33, Manschnow, B 1, L 331, Golzower Straße und Bahnhofstraße nach Golzow und ist ausgeschildert.

Gebaut wird durch Oevermann

Auftraggeber der Deckenerneuerung ist der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg. Die Landesbehörde hat die Arbeit in beiden Abschnitten an die Eisenhüttenstädter Firma Oevermann Verkehrswegebau GmbH vergeben und lässt sich die Maßnahme insgesamt 1,2 Millionen Euro kosten.

Gut ein halbes Dutzend Arbeiter der Firma Oevermann sind derzeit an verschiedenen Teilen der Hauptstraße unterwegs. Diese ist innerorts seit Anfang der Woche schon abgefräst, man sieht das darunter liegende Pflaster. An verschiedenen Kreuzungen, wie in Richtung Genschmar oder zum Dammweg, werkeln die Oevermänner auch per Hand. Asphalt-Schüttgut wird rund um die Gullis aufgebracht, andernorts werden Straßenkanten aufgebrochen und alte Platten entfernt. Es sind Bagger im Einsatz und fahren Lastwagen umher. Ziel ist es, Baufreiheit zu haben für den großen Asphalt-Fertiger. Der zieht seit Donnerstag vom Ortsausgang Golzow nun entgegengesetzt in Richtung Gorgast seine Tour durchs Dorf. Drei Fachleute von Oevermann betreuen das Gefährt, drei weitere sitzen dahinter in Walzen und befestigen die frisch aufgebrachte 6 cm neue Binderschicht. Auf der Gesamtstraßenbreite von knapp 6,50 Meter wird gearbeitet.

Vollsperrung bis 19. Oktober

Anwohner Günter Köppen schaut zu. Der Straßenbau sei eine gute Sache, sagt der Senior. Mit dem Auto käme er auch hinter den Blöcken gut weg. Oevermann-Bauleiter Andy Lindner spricht von gutem Verlauf der Arbeiten, auch Kälte und Regen seien kein Problem. "Uns ist warm genug." 170 Grad hat der Asphalt am Fertiger, den ein Dutzend Lastwagen pendelnd von Frankfurter Mischwerk täglich bestücken. Ab Montag werden noch die 4 cm Deckschicht aufgebracht, Einfahrten angepasst und Markierungsarbeiten erledigt. Knapp 1,5 km lang sei die Strecke zum Anschluss an den 1. Bauabschnitt, so Lindner. Insgesamt werden 12 000 Tonnen Material bis Gorgast verbaut. Gesperrt ist die Golzower Ortsdurchfahrt bis 19. Oktober.