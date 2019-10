Odin Tietsche

Oberhavel (MOZ) Aufgrund von Brückenbauarbeiten kommt es vom heutigen Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 14. Oktober, 5 Uhr zu einer Vollsperrung der A 24 zwischen Kremmen und Neuruppin-Süd.

Die Vollsperrung ist notwendig, weil die alte Brücke der L 16 an der Anschlussstelle Fehrbellin über die A 24 abgerissen wird. An dieser Stelle wurde zwar bereits eine neue Brücke errichtet, für den Abbruch der alten ist jedoch eine Vollsperrung der Autobahn in beiden Fahrtrichtungen notwendig. Geschlossen ist auch die Tank- und Rastanlage Linumer Bruch. Für die Zeit der Sperrung werden Umleitungsstrecken eingerichtet (U 20/U 41). Der aus Richtung Hamburg kommende Verkehr wird an der Anschlussstelle Neuruppin-Süd auf die L 16 in Richtung Dammkrug, weiter über die L 164 von Wustrau bis Herzberg geleitet. Dort geht es weiter auf der L 19 über Sommerfeld bis Kremmen und dann über die L 170 zur Anschlussstelle Kremmen. Der aus Richtung Pankow kommende Verkehr wird in entgegengesetzter Richtung über die gleiche Strecke geführt.