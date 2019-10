Eva Loth

Fläming (MOZ) Nach vier Jahren Pause wird nun der Fläming-Initiativ-Preis "Fläming Aktiv" neu angeschoben. Mit diesem Preis wurden und werden Projekte und Initiativen geehrt, die sich in herausragender Weise an der Entwicklung der Region Hoher Fläming beteiligen. Alle Initiativen, Vereine und Projekte, die sich für die Entwicklung der Region im kulturellen, sozialen, ökologischen, vernetzenden, friedenschaffenden und wirtschaftlichen Bereich einsetzen können sich bewerben oder vorgeschlagen werden. Eine Vorbereitungsgruppe wählt dann drei Initiativen aus. Diese stellen sich dann am 26. Oktober um 12.00 Uhr in der Kunsthalle Wiesenburg innerhalb einer Mitmachkonferenz vor. Aus diesen wählen dann alle Teilnehmenden und Gäste bei " Fläming aktiv – gemeinsam gestalten" den Gewinner. Der Preis wird seit 2005 als Wanderpreis vergeben und zeigt die Vielfalt der Aktivitäten im Hohen Fläming. Fast alle Gewinner des Preises existieren und arbeiten noch heute. Zu ihnen gehören unter anderem die Kunstperle Fläming, Mal’s Scheune, das Infocafé "Der Winkel" und auch der Schenkraum, der jetzt in Borne ansässig ist.

Auch wer nicht zu den Gewinnern zählt... die Konferenz kann positive Auswirkungen haben. Wie beim Parkförderverein Wiesenburg. Dieser bewarb sich 2008 um den Preis. Die Vorstellung des Parks übernahm Petra Stiehl auf eine so romantische Art und Weise, dass Parkleiter Ulrich Jarke nicht wusste, was er auf die anschließende Frage antworten sollte. Was wünschen Sie sich? "Da konnte ich doch nicht sagen, ich wünsch mir einen Rasentraktor", schmunzelt er heute. Also sagte er spontan, er wünsche sich 20.000 Narzissen für den Park. Schon am Abend waren die Geldgeber für die Blumenzwiebeln benannt. Und pünktlich im Frühjahr erstrahlt der Park nun in voller Blütenpracht. "Das war ein tolles Erlebnis", so Ulrich Jarke heute, "zeigt es doch, wie aus nichts etwas geboren wird."

Der erste Fläming Initiativ-Preis ging 2005 an die Kunstperle Fläming. Durch den Zusammenschluss von Künstlern der Region zu einer losen Interessengemeinschaft wurden in der Wiesenburger Kunsthalle viele Ausstellungen und Veranstaltungen initiiert und erfolgreich durchgeführt. Auch Helga Holz war dabei. Durch ihre Tätigkeit im Oderbruch bekam sie Einblick in die Zusammenarbeit der dortigen Künstler und dachte sich: was die können, können wir auch. Sie startete einen Aufruf an die Künstler der Fläming Region, in der sich im Laufe der Zeit auch zahlreiche neue Künstler niedergelassen hatten. Die Künstler verschiedener Sparten lernten sich kennen und es entstand ein Netzwerk, welches eine gute Grundlage für die Entwicklung von Kunst und Kultur im Hohen Fläming bildete. Daraus entwickelten sich weitere Initiativen, die bis heute Bestand haben.

2012 hat Mal’s Scheune in Wiesenburg erstmals seine Tore geöffnet. Im Herbst wurden Claudia Heinz und Malcolm St. Julian-Brown mit der Mitteilung überrascht, dass sie für den Initiativpreis vorgeschlagen wurden. Nun musste ein Konzept her. "Es war für uns etwas ganz großes, als kleines Startup gewürdigt zu werden", sagt Claudia Heinz heute. Zumal damals noch alles eine große Baustelle war. Aber durch diesen Preis haben die Initiatoren einen richtigen Schub bekommen. Diesen erhielten sie beim Vorjahrespreisträger, der Wiesenburger Bahnhofsgenossenschaft. Traditionell richtet der Preisträger die Veranstaltung für das kommende Jahr aus. In diesem Zusammenhang gibt es auch immer eine große Aktion auf dem Gelände. In Wiesenburg wurde der hintere Teil des Gartens aufgeräumt und ein "Fläming-Aktiv-Baum" gepflanzt – eine Felsenbirne. Inzwischen hat Mal’s Scheune einen Namen in der Region. Nicht nur, dass es dort regelmäßig Veranstaltungen gibt, seit geraumer Zeit betreibt Malcolm St. Julian-Brown auch den Flämingkanal auf YouTube. "Uns hat dieser Preis gut getan", so Claudia Heinz, "vor allem ist eine gute Vernetzung zustande gekommen."

Der bisher letzte Preisträger war der Schenkraum Wiesenburg, der inzwischen in Borne sein Domizil hat. Durch den Preis und die damit verbundene Veröffentlichung in der Presse ist daraus inzwischen ein großes Projekt geworden. In den Schenkraum kann jeder kommen, Sachen bringen und kostenlos wieder etwas mitnehmen. Ursprünglich war der Schenkraum in Wiesenburg im ehemaligen Kreisbetrieb für Landtechnik. Als die Gebäude verkauft wurden, wurde gemeinsam mit Kommunalpolitikern und anderen nach einer neuen Unterkunft gesucht – und fand sie in Borne. Inzwischen ist der Schenkraum über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Acht feste ehrenamtliche Helfer stehen jeden Sonnabend von 14.00 bis 16.00 Uhr zur Betreuung bereit, hinzu kommen vier Dauerhelfer. Bis zu 250 Menschen kommen sonnabends, um sich umzusehen. Was nicht gebraucht wird, wird nicht einfach entsorgt. Viele Dinge wurden nach Berlin zu Obdachlosen gebracht. "Aber wir brauchen natürlich weiterhin Hilfe, besonders von Handwerkern, denn die Räumlichkeiten müssen dringend neu hergerichtet werden", so Koordinatorin und Ansprechpartnerin Mary Korn.

Die Anwärter für den Preis in diesem Jahr sind der DAV - Sektion Hoher Fläming, Fläming 365 und das Netzwerk Dorfbewegung Hoher Fläming. Am kommenden Sonntag, 20. Oktober, werden die drei Anwärter in BRAWO vorgestellt.