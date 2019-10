Wiebke Wollek

Hennigsdorf Demnächst wird man sie öfter in Hennigsdorf sehen: Als Gesundheitsbotschafterin der Barmer Krankenkasse hat Heike Drechsler bereits den Stahlwerk-lauf begleitet, an dem sich Mitte September rund 50 Mitarbeiter des Hennigsdorfer Werkes sowie weitere interessierte Sportler beteiligt hatten. Im Rahmen des sogenannten Gesundheitsmanagements soll die Zusammenarbeit der Barmer mit dem Stahlwerk künftig noch vertieft werden. Detlef Krebs, der schon seit 1977 als Industriemechaniker im Stahlwerk arbeitet, setzt sich als stellvertretender Betriebsratsvorsitzender seit vielen Jahren für die Gesundheit und Fitness seiner Kollegen ein.

Bewegung und Ernährung

Den Stahlwerklauf betrachtet er als eines von vielen Puzzleteilen auf dem Weg zu einem gesünderen Leben. Zum betrieblichen Gesundheitsmanagement gehören auch Aktionstage, bei denen die Mitarbeiter lernen, wie sie Sport in ihren Alltag, auch in den Arbeitsalltag, integrieren können. Erste Erfolge haben sich bereits gezeigt: Einige Stahlwerker verabreden sich in ihrer Freizeit zum Laufen oder Fußball.

"Auch kleine Arbeitspausen für sportliche Übungen sind sehr sinnvoll", sagt Heike Drechsler. Die zweifache Olympiasiegerin im Weitsprung, die in Berlin lebt, macht heute keinen Leistungssport mehr. Die 54-Jährige bezeichnet sich selbst als Gesundheitssportlerin. Sie hält Vorträge und arbeitet mit vielen Unternehmen zusammen. Wie man sich in schwierigen Situationen über Wasser hält und mit Stress umzugehen lernt, gibt sie in Workshops weiter. Bei der Barmer ist sie seit 25 Jahren beschäftigt. "Man muss die Leute dort abholen, wo sie stehen", erklärt Heike Drechsler. "Wenn man jemandem zu viel abverlangt, erreicht man leider das Gegenteil. Die Motivation, sich mehr zu bewegen, sinkt dann ganz schnell."

Beim Stahlwerklauf auf dem Gemeindeacker, der dieses Jahr nach einer langen Pausen wiederbelebt wurde, hat man deshalb auf Startnummern und eine Zeitmessung verzichtet. "Dabei zu sein, war alles, egal, ob man schnell oder langsam ist", berichtet Vanessa Haagen, Mitarbeiterin der Barmer. Zusätzlich zur Laufgruppe gab es eine Nordic-Walking-Gruppe. Die Strecke war fünf Kilometer lang. "Einige hatten deutlich Probleme, aber das macht gar nichts", sagt Vanessa Haagen. Für sie ist wichtig, dass Arbeitnehmer Verantwortung für ihre Angestellten und deren Gesundheit übernehmen. "Einen Obstkorb hinzustellen, reicht da noch lange nicht aus", sagt sie schmunzelnd über das Klischee-Symbol des betrieblichen Gesundheitsmanagements. "Heutzutage ist die Work-Life-Balance genauso wichtig wie das Gehalt", ist ihr Eindruck.

Auch der Regionalgeschäftsführer Rico Engelmann, der das Barmer-Büro am Hennigsdorfer Postplatz leitet, sieht die Stahlwerker auf einem guten Weg. "Die richtige Ernährung spielt auch eine große Rolle", sagt Engelmann. "Es nützt nichts, an einem Tag über Gesundheit zu sprechen und trotzdem wieder das fette Eisbein zu essen", findet Detlef Krebs. "Man darf es nicht schleifen lassen."