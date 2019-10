Erhard Herrmann

Brandenburg Die ersten Fans standen schon eine Stunde vor Beginn seines Auftritts vor der Bühne warteten auf den Auftritt ihres Stars – G.G. Anderson. "Alles wird Gut” heißt die neue CD des Sängers und Songwriters, die er in der Sankt-Annen-Galerie präsentierte.

Mehr als 1000 Lieder hat Gerd Grabowski, so der bürgerliche Name von G.G. Anderson, in den letzten drei Jahrzehnten geschrieben. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für zahlreiche Kollegen, die in der Branche Rang und Namen haben. Zu gehören Heino, Roland Kaiser oder Wolfgang Petry.

"Ich mag seine Art und seine Lieder. Natürlich am liebsten die gefühlvollen Lieder, die oft etwas von Fernweh haben," sagte Hardcore-Fan Susanne Hauke. G.G.

Doch G.G. hat in diesem Jahr noch einen Grund zu feiern: seinen 70 Geburtstag. Schlaganfälle, Rücken-OP, Oberschenkelhalsbruch, Depressionen – von all dem ließ sich der Schlagerstar nicht aus der Bahn werfen. Wo immer der gebürtige Hesse auftritt, überzeugt er durch tolle Balladen und Stimmungshits. So auch in der Galerie. Egal ob "Weiße Rosen schenk‘ ich dir" oder "Sommernacht in Rom" – die Besucher feierten den Auftritt ihres Stars. Denn Anderson hat genau den richtigen Riecher für eingängige Melodien und Refrains mit Hit-Potenzial.

Prädestiniert dafür ist sicherlich der flotte Song "Ale Ale Aleksandra”, den er in der Sankt Annen Galerie zum Besten gab. Das der Schlagerstar auch anders kann, bewies er mit zudem seinem gefühlvollen Lied "Du bist mein Diamant", das er seinem behinderten Sohn gewidmet hat.

Nach seinem Live-Auftritt nahm sich der G.G. dann noch jede Menge Zeit für seine Fans, um mit Ihnen ein persönliches Selfie zu machen und Autogramme zu schreiben.