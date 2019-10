Christina Tilmann

Stockholm Es ist tatsächlich eine Sensation. Nicht, weil die Schwedische Akademie nach dem Skandal im vergangenen Jahr tatsächlich alles richtig gemacht hat: Sie hat mit ihren außerplanmäßig parallel vergebenen Literaturnobelpreisen 2018 und 2019 geschlechtergerecht eine Frau und einen Mann ausgezeichnet, eine jüngere Osteuropäerin und ein literarisches Großgewicht. Und sie hat, besonders erfreulich, nach Herta Müller (2009), Elfriede Jelinek (2004) und Günter Grass (1999) mit Peter Handke erneut einen deutschsprachigen Autor gewählt.

Nein, die Entscheidung ist, und das war unter den Umständen nicht zu erwarten, mutig. Handke ist unbestritten ein meisterhafter Autor. Er ist gleichwohl höchst umstritten, wegen seiner erklärten Sympathie für Serbien im Balkan-Konflikt der Neunzigerjahre. In seinem Stück "Die Fahrt im Einbaum oder Das Stück zum Film vom Krieg" hatte er 1999 die Nato-Aktionen gegen Serbien verurteilt. 2006 hielt er, eigensinnig und unbelehrbar, auf der Beerdigung von Slobodan Milosevic eine Rede.

Schon bei fast jeder Preisverleihung an Handke hat es deshalb Ärger gegeben, beim Büchner-Preis, den er 1999 zurückgab, beim Heine-Preis 2006, den er ablehnte, beim Ibsen-Preises 2014, bei dem er nach heftigen Protesten sein Preisgeld stiftete. Wenn die schwedische Akademie sich nun gleichwohl für das literarische Werk und nicht für die politische Haltung entscheidet, beweist sie, was in Zeiten der Political Correctness keine Selbstverständlichkeit mehr ist: Hochachtung vor Meinungsfreiheit. Unabhängigkeit. Und Mut.