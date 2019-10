Christina Tilmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Als der Anruf aus Stockholm kam, musste sie erst einmal rechts ranfahren: Olga Tokarczuk ist derzeit auf Lesereise in Deutschland – am Donnerstag Abend sollte sie in der Stadtbibliothek in Bielefeld auftreten. Und obwohl sie im Vorfeld als Konsenskandidatin gehandelt worden war – Osteuropäerin, eine Frau, in Polen wegen ihrer kritische Haltung zur aktuellen Vergangenheitsverklärung angefeindet –, ist die Entscheidung so überraschend wie verdient.

Sie trifft neben einer eigenwilligen, fantasievollen Stilistin vor allem eine überzeugte Europäerin mit einem großen historischen Atem. Die 1962 in Sulechów in der Woiwodschaft Lebus geborene Autorin, die seit 1998 in dem kleinen Dorf Nowa Ruda in Niederschlesien wohnt und dort auch ein kleines Literaturfestival betreibt, hat Gegenwart und Vergangenheit in ihren Werken immer kunstvoll verwoben.

Keine Scheu vor Mythen

Nicht nur in ihrem Buch "Taghaus, Nachthaus" (Dom dzienny, dom nocny), das in lose miteinander verbundenen Skizzen die Welt ihrer Wahlheimat nahe der polnisch-tschechischen Grenze spiegelt, thematisiert sie auch die mitteleuropäische Völkerverflechtung.

Studiert hat Olga Tokarczuk Psychologie und in Breslau und Wałbrzych mit verhaltensauffälligen Jugendlichen und als Therapeutin gearbeitet. Ein freies, assoziierendes Strömen haben auch ihre Texte, die sich nicht vor Rätseln, Mythen und Geheimnissen scheuen und den Leser damit durchaus auch fordern. Schon ihr Debütroman "Podróz ludzi ksiege" (Reise der Buchmenschen), erschienen 1993, spielt im Frankreich des 17. Jahrhunderts.

International bekannt wurde sie 1996 mit "Ur und andere Zeiten" (Prawiek i inne czasy), die weit gespannte Geschichte eines fiktiven Städtchens in Ostpolen, ein mythisches, märchenhaftes Panorama der Welt im Kleinen, in dem sich seltsame Gestalten, behütet von Erzengeln, durch das 20. Jahrhundert bewegen. Auch ihr Roman "Unrast (Bieguni)" von 2008, ebenfalls übersetzt von Esther Kinsky, war ein Erfolg.

Ihr jüngster Roman, "Die Jakobsbücher" (Ksiegi Jakubowe) von 2014 ist gerade erst in deutscher Übersetzung im Kampa-Verlag erschienen. Fast sieben Jahre hat sie an dem 1000-Seiten-Wälzer geschrieben, der die Geschichte des polnischen Juden Jakob Joseph Frank erzählt, der im 18. Jahrhundert eine messianische Bewegung, die Frankisten, begründete und 1791 in Offenbach starb. Insbesondere dieses Buch hat die Schwedische Akademie in ihrer Begründung zur Entscheidung als ihr bisher bestes Werk hervorgehoben. Es ist auch das Buch, mit dem Tokarczuk derzeit auf Lesereise ist.

Ihr Schweizer Verleger Daniel Kampa betonte in seiner beglückten Stellungnahme zum Nobelpreis, Olga Tokarczuk sei eine Autorin, die der Welt guttue. "Das Erzählen kann die Welt nicht besser machen, aber wer Tokarczuk liest, sieht die Welt klarer, vielschichtiger."