dpa

Potsdam (dpa) Am Wochenende sollen die Temperaturen in Berlin und Brandenburg noch einmal nach oben klettern. Wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte, werden für Samstag Höchstwerte zwischen 17 Grad im Norden und 22 Grad im Süden erwartet. In Nordbrandenburg soll es wolkig bleiben, in der Südhälfte rechnen die Meteorologen mit viel Sonnenschein. Am Sonntag kann es dann bei heiterem Himmel und Höchsttemperaturen zwischen 21 und 24 Grad noch einmal fast sommerlich warm werden.

Am Freitag soll es bei Temperaturen bis 18 Grad vor allem in der Nordhälfte Brandenburgs und im Berliner Raum noch zeitweise regnen.