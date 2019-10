René Wernitz

Nauen/Buschow (MOZ) Der Semonenbund e.V. baut in Nauen an seinem germanischen Museumsdorf "Gannahall". Nachweislich lebten in der Nähe einst Germanen, wie in vielen anderen Gegenden des Havellands - so auch in Buschow.

Wenn von dieser Siedlungsphase die Rede ist, denken Laien an die Germanenzeit. Wissenschaftlich korrekt ist aber die "Römische Kaiserzeit". 27 vor Christus hatte sich Rom von der Republik als Staatsform verabschiedet, erster Kaiser war Augustus. Er herrschte bis 14 nach Christus. Weitere autoritäre Herrscher folgten.

Im Anschluss an die Kaiserzeit ging es im 4. Jahrhundert in die sogenannte Völkerwanderungszeit über. Vielleicht schon zuvor waren die Semnonen des Havellands in Bewegung geraten und mit Nachbarstämmen allmählich abgewandert. Andere Stämme wurden in der Region zunächst sesshaft, bis auch sie abzogen. Bis zum 5./6. Jahrhundert war die Gegend nur noch sehr dünn besiedelt. Dann kamen slawische Stämme, und eine neue Phase begann.

Wenn also Spuren germanischer Siedlungen gefunden werden, könnten sie sehr wahrscheinlich aus der Römischen Kaiserzeit stammen. Zeitlich eindeutig lassen sich diese einordnen, wenn auch römische Münzen mit den Konterfeis jeweiliger Kaiser zu Tage treten. Buschow im Amt Nennhausen konnte alles aufbieten, was das Archäologenherz höher schlagen lässt.

Anfang der 1990er Jahre machten Experten im Zuge des Ausbaus der ICE-Trasse Berlin - Hannover bedeutende Funde. Darüber wird im Sachbuch "Das Havelland um Rathenow und Premnitz" (Böhlau-Verlag/2017) berichtet. In Buschow wurde eine germanische Siedlung mit Spuren von Häusern, Öfen, Feuerstellen, Brunnen, Gruben, Gräben und Gräbern entdeckt, die wohl in der jüngeren römischen Kaiserzeit gegründet wurde. Reste von Holzgerätschaften wurden auf ihr Alter hin dendrochronologisch untersucht, wobei das Jahr 377 nach Christus heraus kam.

Weil sie Severus Alexander zeigt, konnte eine gefundene Münze dem Zeitraum zwischen 222 und 235 zugeordnet werden. Da hatte dieser Kaiser geherrscht. Die Sesterz genannte Münze wird im Archäologischen Landesmuseum in Brandenburg an der Havel gezeigt.

Gewissermaßen ein Münz-Hotspot befindet sich nur sieben Kilometer Luftlinie von Buschow entfernt. Das ist Groß Behnitz. Die dort gefundenen Geldstücke, ebenfalls im Museum ausgestellt, stammen von Trajan (98 bis 117), Hadrian (117 bis 138) und Mark Aurel (161 bis 180). Nirgends in Brandenburg wurden mehr römische Münzen gefunden. Doch ausgerechnet im Dorf Groß Behnitz, das zu Nauen als Ortsteil gehört, gibt es kein Bodendenkmal für die Römische Kaiserzeit. Im benachbarten Klein Behnitz ist die Lage einer damaligen Siedlung bekannt.

Schon 1935 war es zur Grabung auf einem Bärhorst genannten Terrain etwas nördlich von Nauen gekommen. Auch dort wurden germanische Siedlungsspuren freigelegt und dokumentiert. Damals gezeichnete Hausgrundrisse bilden die Grundlage für das "Gannahall" genannte Dorf, das der Semonenbund e.V. nun in der Ludwig-Jahn-Straße errichtet. Auf der Baustelle werde experimentelle Archäologie betrieben, so Vereinschef Rico Krüger. Hierbei probiere man, wie einst Hausbau vonstatten gegangen sein könnte. Derzeit wird an einem Langhaus gearbeitet.

Mitte September gastierte Landrat Roger Lewandowski auf der Baustelle. Am Wochenende 26./27. Oktober können sich dort alle Interessierten umsehen und an einem Herbstfest teilnehmen. Vielen historisch gewandeten Leuten, nicht nur in Kleidung, die für die Römische Kaiserzeit typisch ist, können die Besucher dort begegnen.

Es handelt sich um eine Debüt-Veranstaltung. Es werden noch Darsteller und Händler für einen historischen Markt gesucht. Standgebühren werden nicht erhoben, wie es in der Online-Veranstaltungsübersicht auf gannahall.de heißt. Anmeldungen sind per E-Mail an kontakt@semnonenbund.de möglich.

Das Publikum darf an beiden Tagen ab 12.00 Uhr am Dorfleben teilhaben. Am 21. Dezember wird an ein Gannahall-Julfeuer eingeladen. Indes bietet das Archäologische Landesmuseum ganzjährig viele Infos über die Epoche der Germanen aus streng wissenschaftlicher Sicht.